Jennifer Lopez e Ben Affleck sono in crisi? "Le liti sono all'ordine del giorno"

Dopo il ritorno di fiamma in stile fiabesco - con tanto di fuga a Las Vegas per unirsi in matrimonio nel cuore della notte - i Bennifer sarebbero già a un passo dall'addio. La notizia circola da ore su numerosi siti statunitensi, che riferiscono nei dettagli quanto starebbe accadendo tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. Secondo fonti vicine alla coppia, le due star di Hollywood sarebbe già ai ferri corti per incompatibilità dovute alla convivenza.

L'idillio vissuto durante il fidanzamento flash e il periodo dei due matrimoni, si sarebbe interrotto una volta tornati dal viaggio di nozze a Parigi. I figli da seguire sono tanti (i gemelli Emme e Max, che Jennifer ha avuto dall'ex Marc Anthony; Violet, Seraphina e Samuel, che Ben ha avuto da Jennifer Garner) e accontentare tutti sarebbe sempre più difficile, visto che a andare d'accordo sarebbero solo Seraphina e Emma.

" Sono tornati alla realtà e l'impatto è stato durissimo. Mantenere tutti felici allo stesso tempo si è rivelato quasi impossibile ", riferisco il portale OnlyRadar, il primo a parlare di crisi tra i due divi. Se a questo si aggiungono le presunte frizioni tra Jen e Ben sullo stile di vita di quest'ultimo, allora la bomba sarebbe pronta a esplodere. " La coppia non smette mai di litigare. Prima del matrimonio, Jennifer ha messo in scena un'esibizione da Oscar, fingendo di essere perfetta e molto rilassata. Ben era accecato dall'amore ma non si rendeva conto in cosa si stava cacciando ", ha riferito una fonte vicina a Lopez e Affleck, facendo intendere che alla base della crisi e degli scontri familiari ci sia l'atteggiamento della cantante.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, cosa sta succedendo