"Dodici giorni fa l'annuncio ineluttabile". La verità su Paola Marella: come è morta

Tanti sono stati i messaggi di addio per Paola Marella, architetto prestato alla tv, che negli anni ha saputo ispirare e intrattenere milioni di telespettatori. Apprezzata per la sua solarità, oltre che per la sua professionalità, Marella è stato un volto rassicurante per molti anni, giacché ha saputo spaziare nel suo lavoro, passando dal design allo stile, con anche un passaggio più profondo, quando è stata il volto di una trasmissione dedicata alle donne che stavano curando, o che avevano curato, il tumore al seno. Lei stessa venne operata nel 2011 e volle raccontare la sua esperienza per le altre donne, per infondere coraggio. Per questa ragione, anche in conseguenza a un nodulo, che poi si è rivelato benigno, scoperto nel 2020, inizialmente si è pensato che potesse essere stata questa la causa della sua morte. Invece no.

È stato il marito a spiegare, con estrema lucidità e cura, l'iter che ha portato sua moglie alla morte. E l'ha fatto non per soddisfare la curiosità dei più, ma per non scatenare il panico nelle tante donne che tutt'ora sono in cura per i tumori al seno. " Scrivo queste righe per fare chiarezza sulle cause della prematura scomparsa di Paola e perché, lei per prima, non avrebbe mai voluto che le donne colpite da tumore al seno potessero vedere in questo triste accadimento un motivo di sconforto o di paura ", ha spiegato Domenico, marito dell'architetto, che ha seguito sua moglie in tutto l'iter e che ha sperato, con lei e con il figlio, di poter uscire anche questa volta dalla malattia.

" Il 16 dicembre 2021 a Paola fu diagnosticato un adenocarcinoma duttale del pancreas metastatico. Il 31 dicembre 2021 ha iniziato il primo ciclo di 38 chemioterapie in 24 mesi con la conseguente perdita totale dei capelli ", ha proseguito il marito, spiegando che la madre è stata anche sottoposta a un intervento chirurgico. " Successivamente ha eseguito diversi cicli di radioterapia e infine 8 cicli di terapia targhettizzata negli Stati uniti con altrettanti viaggi di andata e ritorno intercontinentale ", prosegue Nico, come si firma nel messaggio lasciato nel profilo della moglie, ora inondato di messaggi d'affetto e di cordoglio.

Dalle sue parole emerge che fino all'ultimo Paola Marella ha resistito, attaccandosi alla vita con tutta la forza possibile. " Dodici giorni fa purtroppo, l'annuncio dell'ineluttabile. Determinata senza lamentarsi mai, e sempre con il sorriso con amici, colleghi e parenti, Paola non ha mai voluto fermarsi.

Uno sprone per tutti quelli che incontrava e che affrontavano lo stesso calvario. Questa era la luce abbagliante che Paola emanava

Il suo percorso lavorativo, così come il racconto social pubblicato fino a pochi giorni fa, sono il frutto della sua, della sua voglia di vivere e di trasmettere tutta lache l'ha sempre caratterizzata", scrive il marito, orgoglioso di sua moglie. Paola, conclude, è stata "". E continuerà a esserlo.