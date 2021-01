Il racconto hot di Roberta Morise "I feticisti mi chiedono questo..."

Roberta Morise è finita nel mirino dei feticisti del web, ma non è l'unica e non sarà l'ultima. La conduttrice lo ha raccontato ai microfoni de I Lunatici, trasmissione radiofonica condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, dove si è detta sorpresa di queste morbose attenzioni, sfociate a volte in assurde richieste.

Sono tante le vip nostrane corteggiate da sconosciuti ammiratori sul web soprattutto per i loro piedi. Da Justine Mattera a Sabrina Salerno i volti noti del piccolo e grande schermo sono spesso oggetto del desiderio degli utenti del web e non solo per il loro corpo. Sui social dilagano, infatti, i feticisti dei piedi e l'ultima a finire nel mirino dei questi singolari adulatori è stata Roberta Morise.

Tra i miei follower non mancano i feticisti. Sono ovunque, richieste particolari arrivano ovunque, offrono anche somme importanti in cambio di scarpe usate, è una delle cose più bizzarre che mi sia mai capitata. Chiedono scarpe usate in cambio di grosse cifre, una cosa incredibile

Su Rai Radio2 la showgirl calabrese, che fino allo scorso anno conduceva Mezzogiorno in famiglia al fianco di Giancarlo Magalli, non ha fatto mistero di esser stata più volte contattata in privato da fanatici dei piedi. Da loro richieste e offerte sui generis e qualcuno è arrivato persino a offrirle cifre folli: "".

Del resto i social network avvicinano i volti noti ai loro fan, ma li portano anche a confrontarsi con hater e fanatici. Roberta Morise, però, da questo punto di vista è serena. A I Lunatici ha svelato di aver avuto solo un episodio negativo nelle relazioni social: " Ho avuto una brutta esperienza questa estate, per il resto, non ho hater. Ci sono molte persone che mi vogliono bene, l'ho notato soprattutto nell'ultimo periodo. All'inizio non ero bravissima e non amavo il fatto di dover veramente condividere con tutti quella che era poi una parte di vita assolutamente privata. Però si può fare, con intelligenza. Ci sono cose che devono necessariamente rimanere intime e private. I social comunque accorciano le distanze ".