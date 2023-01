"La zittisce e le tappa la bocca". Perché Shakira ce l'ha con la suocera

Primo o poi le verità vengono a galla. Basta solo aspettare e avere pazienza. Poi quello che ottieni è la tua vendetta e goderti la scena. Oggi Shakira si gode tutto ciò che sta accadendo dopo l'uscita del suo ultimo singolo, Music Session 53, nel quale ha messo alla gogna l'ex compagno fedifrago. Nel testo la cantante ha "distrutto" Piqué, la sua attuale compagna Clara e persino la suocera. Ma su quest'ultimo punto qualcuno ha avuto il coraggio di criticarla.

Shakira "contro" la suocera

Nel testo del suo ultimo brano, Shakira ha parlato delle grane in cui Piqué l'ha lasciata dopo la scoperta del tradimento: " Mi hai lasciato vicino alla suocera Con la stampa alla porta e il debito all’erario ". E la frase sulla madre del suo ex ha subito catturato l'attenzione. Va bene prendersela con l'ex e la sua amante, ma la madre che c'entra? A guardare vecchi video riemersi dal passato, la donna - in tutta la vicenda - c'entra eccome.

Secondo quanto trapelato dalla stampa spagnola Montserrat Bernabeu, stimata neurochirurgo e madre di Gerard Piqué, sarebbe stata a conoscenza delle scappatelle del figlio e lo avrebbe appoggiato, invitando Shakira a tacere e andare avanti. Per il buon nome della famiglia? Per il clamore che ne sarebbe derivato? Vallo a sapere. Tant'è che i rapporti tra le due donne si sarebbero incrinati anni fa anche per le continue interferenze della Bernabeu nella relazione con Gerard. Il gesto di piazzare la strega finta sul balcone rivolta verso la casa dell'ex suocera, dunque, assume un nuovo significato.

Il video della madre di Piqué che zittisce Shakira

A testimoniare l'astio tra le due donne, c'è un video girato alcuni anni fa, quando per il mondo Shakira e Gerard erano ancora una coppia felice. Il filmato, girato di nascosto da un paparazzo spagnolo, è saltato fuori dagli archivi nelle scorse ore ed è diventato virale sui social network. Nelle immagini Montserrat Bernabeu è accanto a suo figlio Piqué e davanti a Shakira, che nelle riprese non si vede in volto perché di schiena. La donna ha un atteggiamento deciso e forte nei confronti della popstar e prima le mette le mani alla bocca, come a volerla mettere in guardia da qualcosa, poi si porta il dito sulle labbra, nel gesto di zittirla. Il tutto sotto lo sguardo di Gerard Piqué, che non muove un dito per sostenere la compagna nonostante il duro atteggiamento della madre. Il video ha suscitato la reazione decisa dei fan di Shakira sconvolti da quello che l'artista sembra avere dovuto sopportare durante i dodici anni di relazione con l'ex difensore del Barcellona.