La libreria, le fughe in Sardegna, la rottura: la storia d'amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker è la donna del momento. Il 24 gennaio ha celebrato il suo 48esimo compleanno ma ha anche festeggiato la nomina ufficiale a conduttrice del prossimo Eurovision Song Contest. Apprezzata da pubblico e critica, Michelle ha sempre fatto parlare di sé soprattutto per la sua vita sentimentale. Delle storie d'amore che la conduttrice ha vissuto quella con il medico ortopedico Giovanni Angiolini è stata senza dubbio quella più chiacchierata. I due si conobbero nel 2022 a un evento e vissero un'estate di passione, lasciandosi prima della fine dello stesso anno.

L'incontro in libreria

Gennaio 2022, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno appena annunciato la fine del loro matrimonio, ma secondo la stampa scandalistica la coppia è già separata da quasi un anno. Michelle viene invitata a un evento, in una libreria di Milano, e qui incontra Giovanni Angiolini. Lui è noto al grande pubblico per avere partecipato al Grande Fratello nel 2015. Michelle lo conosce già non per i suoi trascorsi televisivi ma per il suo libro su alimentazione e wellness ed è proprio il libro a farli entrare in contatto. Tra la conduttrice e il medico ortopedico scatta subito la scintilla.

I viaggi in Sardegna

Dopo l'evento Michelle e Giovanni si tengono in contatto. La conduttrice è presa dalla realizzazione del suo show "Michelle Impossible", due prime serate che la vedono recitare, ballare e cantare al fianco di numerosi amici e colleghi ma tra una prova e l'altra trova il mondo di volare in Sardegna, ad Alghero, per incontrare Angiolini con il quale è scoppiata la passione. La stampa sarda riporta le prime indiscrezioni sulla coppia, ma mancano le foto a confermare la storia tra il medico e la conduttrice.

Le foto sulla rivista Bunde

Le foto che portano la coppia allo scoperto vengono scattate dai paparazzi tedeschi, che seguono Michelle in uno dei suoi weekend in Sardegna. La conduttrice è appena rientrata da un viaggio alle Maldive, dove si è rilassata in compagnia della sua manager e di alcune amiche, dopo avere concluso con successo la prima edizione di "Michelle Impossible". E' marzo 2022 e la rivista tedesca Bunde pubblica le immagini esclusive di Michelle Hunziker che bacia sulla bocca io dottor G., così viene ribattezzato Giovanni Angiolini. Le immagini mostrano Michelle e il nuovo compagno in giro per Alghero tra gesti affettuosi, cene romantiche e momenti di svago e le foto diventano virali sul web.

La fuga d'amore a Parigi

Michelle e Giovanni cercano di mantenere privata la loro relazione. Nelle interviste la conduttrice non accenna in alcun modo al medico ma i paparazzi non li mollano e prima vengono fotografati insieme fuori da un hotel di Milano, poi il settimanale Chi fa il primo scoop sulla coppia pubblicando le immagini del romantico weekend che la coppia trascorre a Parigi nel maggio 2022. Dalle foto pubblicate sulla rivista si capisce che tra Michelle e Giovanni c'è una grande complicità e sebbene i due cerchino di rimanere lontano dall'occhio indiscreto dei fotografi, non fanno nulla per nascondersi.

L'estate in Sardegna

Estate 2022. Libera dagli impegni professionali Michelle fa la spola tra Milano e la Sardegna per godersi l'estate insieme al suo nuovo compagno. La coppia viene paparazzata spesso tra giugno e luglio a bordo di piccole imbarcazioni, dove Michelle e Giovanni cercano di rimanere lontani dalla stampa ma senza successo. Le foto della loro estate d'amore finiscono sulle copertine delle maggiori riviste italiane e tedesche. Niente lascia presagire che la coppia stia per dirsi addio.

La fede al dito

Fine luglio. Su Instagram esplode un vero e proprio caso. Michelle condivide alcune storie sul suo profilo, dove si mostra con la fede al dito, ma poi - quando il particolare fa gridare al ritorno di fiamma con Trussardi - la showgirl cancella tutto. E' chiaro che la conduttrice sta vivendo un periodo complicato e che la passione con Giovanni non è riuscita a farle superare il doloroso divorzio.

L'addio improvviso

Agosto 2022. Sulle riviste di gossip inizia a circolare l'indiscrezione sulla presunta rottura tra Michelle e Giovanni. La conduttrice è rientrata a Milano per impegni di lavoro e del chirurgo si perdono le tracce. "Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare", riferisce il settimanale Chi parlando dell'addio e del riavvicinamento tra Eros e Michelle.

I motivi della rottura

Così come non hanno mai ufficializzato la loro relazione, anche la rottura è passata in sordina. Nè Michelle né Giovanni hanno mai parlato pubblicamente della loro storia e dei motivi che hanno portato all'addio dopo soli sei mesi di relazione. Solo di recente, a settembre 2024 quando Angiolini è stato ospite di "Ciao Maschio", il medico ha raccontato: " E' una persona con la quale ci siamo frequentati in un periodo molto difficile della sua vita e difficile anche della mia. Posso dire che ci siamo fatti del bene.

Lei è una persona alla quale vorrò sempre del bene, perché poi fondamentalmente molto brava e anche una donna davvero di cuore". Oggi Michelle Hunziker si dichiara single, mentre Angiolini sembra essere legato all'influencer