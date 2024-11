L'incontro, i film hard, Mercedesz, la morte: la storia d'amore tra Eva Henger e Riccardo Schicchi

Ascolta ora 00:00 00:00

Eva Henger compie 52 anni. A festeggiarla oggi ci sono il marito, Massimiliano Caroletti e i figli, Mercedesz, Riccardino e Jennifer, ma un altro uomo ha segnato profondamente la sua vita. È Riccardo Schicchi. Il produttore la incontrò quando Eva aveva solo 17 anni e il rapporto professionale che li univa si trasformò in amore all'inizio degli anni '90.

L'incontro professionale

È il 1990. Eva Henger è una modella emergente, ha 18 anni e ha già vinto la fascia di Miss Teen Ungheria e quella di Miss Alpe Adria in Austria. La sua giovane bellezza colpisce Riccardo Schicchi, che la mette sotto contratto con la sua agenzia italo-ungherese - Blue Angels - che si occupa pubblicità e servizi fotografici. Eva comincia così la sua carriera di modella, finisce sulle riviste di moda e sfila in tutta Europa, ma non senza veli. Il primo nudo artistico arriva con la copertina di Playmen, di cui Schicchi è fotografo e gli scatti sensuali la portano a ottenere numerosi lavori senza veli.

La nascita di Mercedesz

L'amore tra Eva e Riccardo non è ancora scoppiato. Eva è coinvolta in una complicata relazione con un suo connazionale, Jelinek, del quale rimane incinta. Il 18 agosto 1991 Eva partorisce Mercedesz a Gyor, sua città natale. Al suo fianco non c'è l'uomo che l'ha messa incinta, con il quale ha rotto da alcuni mesi, ma c'è Schicchi che le propone di trasferirsi in Italia, dove lui può prendersi cura di lei e della figlia.

La convivenza a Roma

Con l'inizio del 1992, quando Mercedesz ha pochi mesi, Eva Henger si trasferisce nella casa romana di Riccardo Schicchi. L'approdo in Italia rappresenta una svolta significativa nella vita della modella ungherese che inizia una relazione con Riccardo. Lavoro e vita privata si mescolano ma Eva e Schicchi sono bravi a mantenere i due ambiti separati.

La svolta hard

Nel 1993 Eva Henger si dà al porno. A soli 19 anni entra nell'agenzia Diva Futura, di cui Riccardo Schicchi è co-fondatore, e si esibisce nei locali di lap dance. Eva realizza numerose copertine di nudo per riviste famose come Playboy, Maxim, Excelsior e Penthouse e in primavera debutta nella sua prima pellicola hard "Rocco e le storie vere" al fianco di Rocco Siffredi. Da quel momento diventa una delle pornostar più richieste nell'ambiente anche grazie al compagno, Riccardo Schicchi, che è regista e produttore di numerose pellicole hard.

Il matrimonio

Gennaio 1994. Il successo professionale non distoglie Schicchi dal desiderio di sposare Eva. Il produttore è profondamente legato a Henger e alla figlia Mercedesz e - in attesa di rivendicare la paternità della piccola - compie il grande passo e chiede a Eva di sposarlo. Il 19 gennaio Riccardo e Eva si uniscono in matrimonio a Roma alla presenza di amici e parenti. È l'inizio di una storia che porterà presto a un lieto evento.

La nascita di Riccardino

Subito dopo le nozze Eva Henger rimane incinta. Per lei è un periodo di grandi impegni tra set e servizi fotografici ma la gravidanza le impone uno stop dalla scena pubblica. Il 22 dicembre 1994 in una clinica privata di Roma nasce Riccardo Jr Schicchi. Eva continua a lavorare nel dietro le quinte delle produzioni hard del marito e lo affianca in attesa di ritornare sul set da protagonista.

Il ritorno sul set e le voci di crisi

Il ritorno sulla scena avviene nel 1996, quando Eva ottiene un ruolo nel film "Fantozzi - Il ritorno" di Neri Parenti. Un anno dopo, nel 1997, torna anche a girare film hard e riprende a lavorare al fianco del marito che la dirige in "Finalmente pornostar". Sulle riviste di cronaca rosa si parla però di una crisi tra lei e il marito, voci che vengono prontamente smentite da Eva.

L'allontanamento

L'inizio del 2000 segna un progressivo allontanamento tra Eva e Riccardo. I due non si mostrano più insieme agli eventi e nell'ambiente si parla di una separazione consensuale che però né Schicchi né Eva Henger ufficializzano. L'attrice e il produttore cominciano a vivere vite separate ma i rapporti tra loro rimangono cordiali tanto che nel 2003 partecipano assieme all'anteprima del film "Gangs of New York" a Roma.

La morte di Schicchi

Nonostante la fine del matrimonio, che non è mai stata annunciata ufficialmente, Eva Henger è rimasta sempre vicina all'ex marito anche nel momento più difficile della sua vita, quando si

arrese a una lunga malattia. Fu Eva, il 9 dicembre 2012, a annunciare la morte di Riccardo Schicchi , deceduto a soli 59 anni. Oggi l'ex attrice hard è sposata con il produttore Massimiliano Caroletti dal quale ha avuto la terza figlia, Jennifer.