Linda Evangelista choc: "Ho un piede nella fossa. Il cancro al seno è tornato"

Per cinque lunghi anni Linda Evangelista era sparita dalla scena pubblica. Rimasta sfigurata da un intervento estetico al corpo, la top model si era nascosta al mondo e solo nel 2022 aveva trovato la forza di tornare in copertina su British Vogue raccontando il suo calvario. Oggi, a distanza di un anno esatto, Linda Evangelista ha svelato di avere un cancro al seno contro il quale sta combattendo dal 2018.

Delle sue condizioni di salute la top model non aveva mai parlato pubblicamente, eppure nel 2018 si è sottoposta a un intervento di mastectomia bilaterale. " Solo una manciata di persone lo sapeva. E non sono proprio una di quelle persone che devono condividere tutto. Ho pensato tra me e me, un giorno lo condividerò, ma mentre lo sto attraversando, assolutamente no" , ha confessato al Wall Street Journal, che le ha dedicato una lunga intervista.

La scoperta del cancro al seno

Come è accaduto a Sarah Ferguson, Linda Evangelista ha scoperto di avere un tumore al seno da una mammografia di routine. Un controllo medico al quale si sottoponeva ogni anno. " I risultati non erano buoni e, a causa di altri fattori di salute, ho optato per una mastectomia bilaterale", ha confessato la top model, raccontando: "Pensavo che sarebbe andato tutto bene per il resto della vita. Quel cancro al seno non mi avrebbe ucciso". Nonostante le cure e l'abbattimento del rischio di recidiva con la rimozione di entrambi i seni, il tumore è tornato quattro anni dopo - nel 2022 quando Evangelista ha scoperto per caso un nodulo al seno.

"Scavami un buco in petto"

Scoprire di avere di nuovo il cancro l'ha fatta sprofondare nel terrore e la sua reazione è stata violenta, come ha raccontato lei stessa nell'intervista: " Ho detto al mio oncologo: 'Scavami un buco nel petto. Non voglio che sembri carino. Voglio vedere un buco nel mio petto quando avrai finito. Tu mi capisci, vero? Io non morirò di questo' ". Dopo il secondo intervento chirurgico al seno, Linda Evangelista si è sottoposta a un nuovo ciclo di cure e le sue attuali condizioni di salute sembrano essere buone. Il rischio di recidiva, però, rimane molto alto per lei.