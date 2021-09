"Sfigurata a vita da un intervento estetico", la confessione choc di Linda Evangelista

" L'ho tenuto nascosto per oltre cinque anni ". Comincia così il doloroso sfogo di Linda Evangelista su Instragam. La top model canadese ha scelto i social network per raccontare il dramma, che l'ha tenuta lontana dalle passerelle e dalla scena pubblica per molto tempo. " Sono stata brutalmente sfigurata da una procedura estetica che ha fatto il contrario di quello che prometteva ", ha svelato sul web.

Linda Evangelista, 56 anni, una delle top model più in voga degli anni '90, da anni non appariva più in pubblico, lontana dal mondo della moda e dalle copertine delle riviste, che l'avevano fatta diventare un'icona. Nell'ambiente si vociferava che fosse diventata irriconoscibile e solo oggi la modella ha deciso di rompere il silenzio per confermare i rumor. " Voglio liberarmi della vergogna e rendere pubblica questa vicenda. Sono stanca di vivere in questo modo. Vorrei uscire di casa a testa alta, anche se il mio aspetto non è più lo stesso di anni fa ", ha scritto in un post condiviso poche ore fa sulla sua pagina Instagram. Tante le colleghe e le celebrity - da Gwyneth Paltrow a Cindy Crawford, da Naomi a Alessandra Ambrosio - che le hanno scritto commenti di vicinanza e sostegno.

Linda Evangelista ha rivelato di essersi sottoposta, cinque anni fa, al Coolsculpting by Zeltiq. Un trattamento estetico mirato, che si basa sulla tecnologia della Criolipolisi e permette di ridurre ed eliminare le cellule adipose grazie all'azione del freddo. Il suo corpo, però, ha risposto con una rara reazione avversa, un effetto collaterale che l'ha sfigurata sia nel volto sia nel fisico. " Non ha distrutto, ma incrementato le mie cellule grasse - ha raccontato sui social la top model - lasciandomi deformata in modo permanente, anche dopo essermi sottoposta a due dolorosi e inutili interventi chirurgici correttivi. Sono diventata irriconoscibile ".