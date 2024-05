Luca Argentero ha sposato (di nuovo) Cristina Marino? La foto su Instagram scatena i fan

La vacanza alle Maldive, che Cristina Marino e Luca Argentero si sono concessi nell'ultima settimana, potrebbe nascondere un lieto evento. L'ultima foto che l'attrice ha condiviso nelle storie del suo account Instagram, infatti, parla di fiori d'arancio e promesse. Così sui social network i fan si sono scatenati tra ipotesi e congratulazioni.

Luca Argentero e Cristina Marino fanno coppia fissa dal 2015 e dopo la nascita dei due figli - Nina Speranza (nata nel 2020) e Noé (nato nel 2023) - si sono uniti in matrimonio. Il 5 giugno 2021 presso il comune di Città della Pieve, in provincia di Perugia, i due attori si sono detti sì, coronando la loro storia d'amore. A giudicare dalle ultime immagini pubblicate da Cristina Marino sul web, però, sembra che Luca e la moglie abbiano rinnovato i voti nuziali con una suggestiva cerimonia sulle bianche spiagge delle Maldive.

Il 21 aprile scorso Argentero e Cristina Marino sono volati nell'oceano Indiano per concedersi una lunga vacanza in famiglia. La coppia e i due figli hanno soggiornato nel lussuoso Emerald Maldives Resort & Spa, che occupa l'intero atollo di Fasmendhoo. Una delle isole più frequentate dai vip nostrani. L'attrice ha condiviso molte foto e altrettanti video del suo soggiorno in "paradiso", come lo ha definito lei stessa sui social, compreso uno scatto che ha scatenato i fan. Nell'immagine Luca e Cristina sono vestiti di bianco e tengono in braccio i loro figli, anche loro in total white. La coppia è sulla spiaggia davanti a un piccolo altare ricoperto di fiori bianchi, dove si celebrano le unioni e per i fan quella è stata una sorta di conferma.

"Ma vi siete sposati di nuovo?", ha scritto una follower incuriosita dalla foto e le parole che Cristina Marino ha scritto a margine della foto sembrano rispondere in qualche modo al quesito della fan. "Poi vi racconterò anche questo forse... Luca Argentero infinito", ha commentato l'attrice aggiungendo un cuore rosso. Poi altre parole sibilline: "Abbiamo raccolto infiniti ricordi e ho il cuore pieno di amore e gratitudine". Secondo molti l'attore e la compagnia avrebbero rinnovato i voti nuziali sulle bianche spiagge maldiviane, dove molti personaggi famosi hanno scelto di celebrare nozze bis. Prima di loro lo avevano fatto Nicoletta Romanoff e Federico Alverà poi Fausto Brizzi e Silvia Salis e persino Benedetta Parodi e Fabio Caressa.

La conferma ufficiale però non c'è e i fan ora sperano che la coppia racconti presto cosa è successo davvero alle Maldive.