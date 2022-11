Luciano Cannito contro la Lucarelli: "I suoi commenti? Trionfo dell'incompetenza"

L'ultima edizione di Ballando con le stelle sta creando più di una polemica e tra le protagoniste, in un modo o nell'altro, c'è Selvaggia Lucarelli. La giornalista è stata la prima a dare il via al caso Montesano, reo di avere indossato una maglietta della X flottiglia Mas durante le prove. Ma nelle ultime ore è finita a sua volta nel mirino delle critiche per il suo ruolo di giudice nello show di Milly Carlucci. A puntare i riflettori sulla posizione che ricopre a Ballando è stato l'ex insegnante di Amici, Luciano Cannito, regista e coreografo di fama internazionale, che non usato parole lusinghiere nei suoi confronti.

" La Lucarelli è la Celentano dei poveri. L'unica cosa che hanno in comune è la simpatia di una cartella Equitalia ", ha cinguettato su Twitter, commentando l'operato di Selvaggia Lucarelli nello show del sabato sera di Rai Uno. Il paragone avanzato dal coreografo - marito della ballerina e conduttrice radiofonica Rossella Brescia - è stato con un'altra figura televisiva decisamente contestata, Alessandra Celentano, con la quale Cannito si era più volte scontrato nella scuola di Amici. E il paragone è stato impietoso: " Mentre Alessandra un po' sa di cosa parla, i commenti sul ballo della Selvaggia sono il trionfo dell'incompetenza e un'accozzaglia di parole buttate così a caso ".

L'ex direttore artistico del Balletto di Napoli, del Balletto di Roma, del Teatro San Carlo di Napoli e del Teatro Massimo di Palermo, non ha fatto sconti alla Lucarelli, commentando i suoi giudizi espressi a Ballando Con le Stelle. Cannito si è poi divertito a replicare ai cinguettii degli utenti in risposta alla sua esternazione e non sono mancati gli affondi alla giornalista: " È una giornalista. Dunque sa tutto e può tutto", "Quella ci campa di persone che parlano male di lei, così continua ad essere al centro dell’attenzione. Ogni cosa che fa o dice è pensata a tavolino. I suoi interessi iniziano da Selvaggia e terminano con Lucarelli ".

Tra i tanti c'è stato però anche qualcuno che ha visto nella sua pungente dichiarazione una velata invidia. " No mio caro. Rosico proprio zero totale. Scrivo solo quello che tutti sanno e pensano e che nessuno ha il coraggio di dire (perlomeno tra gli addetti ai lavori) ", ha replicato Luciano Cannito mettendo fine alla discussione con i suoi seguaci.