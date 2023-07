"Lui ha 13 anni in meno". Ecco chi è Jimmy Butler, il nuovo amore di Shakira

Tra piste automobilistiche e campi da basket una cosa è certa: Shakira è attratta dagli sportivi. Archiviata la relazione decennale con il calciatore Gerard Piqué e superato il presunto flirt con il pilota di F1 Lewis Hamilton, ora la popstar colombiana si starebbe frequentando con il cestista dei Miami Heat, Jimmy Butler. Lui, star dell'NBA, ha 33 anni ed è uno dei giocatori di punta del team di Miami e la differenza di età con Shakira (46 anni) non sarebbe un problema.

" Sono usciti qualche volta, ma le cose sono molto recenti ed è troppo presto per dire se c'è un potenziale per una relazione a lungo termine. I tredici anni di differenza non danno fastidio a Shakira. Jimmy la fa sorridere e lei è felice di passare del tempo con lui" , riferisce il sito americano Us Weekly, il primo a parlare della nascente relazione tra l'artista sudamericana e il giocatore di basket.

La cena a Londra e i rumor

Quello che è certo è che Jimmy Butler e Shakira sono stati paparazzati diverse volte assieme. L'ultima in un noto ristorante di Londra - il Novikov Restaurant & Bar - dove sono stati avvistati da soli a cena e agli occhi dei fotografi è sembrato un vero e proprio appuntamento. Dietro il loro incontro ci sarebbero i figli della popstar colombiana, Milan e Sasha, che sono fan del cestista, che milita nei Miami Heat. Per fare felici i figli, Shak avrebbe assistito a un paio di match e il campione non si sarebbe lasciato sfuggire l'occasione di mettersi in contatto con lei. " Si conoscono da poco tempo e hanno iniziato a seguirsi sui social network solo di recente" , riferisce ancora Us Weekly, che da quasi per certa la frequentazione tra i due personaggi, che in effetti si seguono su Instagram.

Il cestista Jimmy Butler non è nuovo alla cronaca rosa americana. Il 33enne ha avuto una relazione con l'influencer e modella statunitense, Kaitlin Nowak, dalla quale ha avuto una figlia Rylee. Ma il suo nome è finito sulla copertine delle riviste di gossip anche per i flirt con la cantante Selena Gomez e con l'attrice e modella di origini canadesi Shay Mithcell, celebre per essere stata una delle protagoniste della serie Pretty Little Liars.