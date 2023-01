Incidente hot per Wanda Nara su Instagram: cosa è successo

A furia di mostrarsi sui social network, ci sta che succeda qualche inconveniente. Ma quello che ha visto protagonista Wanda Nara ha fatto letteralmente infiammare il web. Tutta colpa di una diretta trasmessa dal letto della sua abitazione in Argentina, dove l'imprenditrice ha mostrato involontariamente il seno agli oltre 10mila seguaci collegati in rete. E il video dell'incidente hot è diventato virale sul web.

L'inquadratura è la stessa che Wanda sembra prediligere, quando decide di comparire sui social network: ripresa dall'alto con il profilo destro in primo piano. Una tecnica da vera influencer, che però si è rivelata un autogol. Wanda stava tenendo in mano il cellulare, mentre trasmetteva in diretta sulla sua pagina Instagram senza considerare, però, che i suoi movimenti avrebbero potuto crearle qualche problemino con la canotta oversize. E così è stato.

Distesa sul letto con accanto un'amica, Wanda Nara ha cominciato a leggere i numerosi commenti dei suoi follower collegati senza accorgersi del seno fuoriuscito dal suo ampio top scuro. L'imprenditrice ha avuto giusto il tempo di fare una battuta e qualche risata prima di venire informata dai fan, che le sue generose forme erano in bella mostra con tanto di capezzolo in primo piano. " Si vede una tetta ", le hanno scritto diversi ammiratori nei commenti sotto al video, scatenando la sua reazione.

L'argentina ha cambiato inquadratura velocemente e si è ricomposta, sistemandosi la canotta, salvo poi scoppiare a ridere commentando l'accaduto con l'amica. " Si vedeva una tetita, puta !", esclama Wanda rotolandosi nel letto, ma lo spezzone dell'incidente piccante ormai era già in rete. Chissà cosa avrà pensato Maurito Icardi che, da quando si sono detti addio lo scorso novembre, segue spesso l'ex moglie sui social network nel disperato tentativo di farle vedere che ci tiene a lei. Nessun messaggino infuocato (come invece era successo in altre occasioni) e nessun like dal calciatore del Galatasaray alla diretta dell'argentina. A dirla tutta, Wanda ha pensato bene di cancellare il filmato. Peccato che il video dell'inquadratura malandrina sia già diventato virale sulle principali piattaforme social.