Grave lutto per Ultimo. È morta nonna Gina, protagonista sui suoi social

Momento doloroso per Ultimo che piange la scomparsa dell'amata nonna Gina. La donna è venuta a mancare nelle scorse ore e la notizia è stata data dal figlio, Sandro Moriconi, padre del cantante. "Ci hai riuniti come tutti gli anni al tuo ultimo Ferragosto e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle. Ciao mamma e tranquilla da lassù. Non mangerò tanto", ha scritto su Facebook l'uomo annunciando il decesso dell'anziana madre, che i fan di Ultimo conoscevano bene.

Nonna Gina era stata protagonista di diversi video pubblicati da Ultimo sulla sua pagina Instagram e si era fatta amare dal pubblico del nipote per la sua spontaneità e per l'ironia. Al momento non si conoscono le cause della morte della donna, che viveva a Poggio Catino, in provincia di Rieti, e avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 24 settembre.

L'ultimo video sui social

La donna era molto conosciuta dai fan di Ultimo, che spesso la vedevano in compagnia del cantante sulla sua pagina Instagram. L'ultimo video registrato insieme al nipote nonna Gina lo aveva girato lo scorso 26 giugno. Nel breve filmato la donna invitava simpaticamente i fan di Ultimo ad acquistare i biglietti dei due live in programma a San Siro e all'Olimpico il prossimo anno: "Biglietti fuori! Biglietti fuori! Andateli a prendere". Due mesi prima, invece, il 19 aprile, nonna Gina aveva annunciato l'uscita del singolo "Altrove" e parlando del nuovo singolo scherzava con il nipote: "Senti ma... che significa Altrove?". La notizia della morte della donna, deceduta all'età di 95 anni, ha scosso profondamente i fan di Ultimo che hanno voluto dare l'ultimo saluto a nonna Gina condividendo su TikTok alcuni video simbolici sulle note proprio di Altrove.

Il doloroso silenzio di Ultimo

Ha scelto di rimanere in silenzio, invece, Ultimo che era molto legato alla nonna paterna. Il cantante ha silenziato il suo profilo Instagram, chiudendosi nel suo dolore più privato. Ma i suoi follower hanno comunque voluto abbracciarlo virtualmente commentando con affetto i post in cui compare la signora Gina sorridente e felice.

La donna aveva accolto con emozione ed entusiasmo la notizia della nascita del primo figlio di suo nipote Niccolò e della fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo e si preparava a diventare. Questo ha reso ancora più dolorosa la perdita per Ultimo.