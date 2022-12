"Verrà esclusa solo se...". Amadeus torna a parlare del caso Madame

Nel corso della conferenza stampa di presentazione de "L'anno che verrà", lo show di Rai Uno che traghetterà i telespettatori nel nuovo anno la sera di San Silvestro, si è parlato tanto di Sanremo e poco del programma che saluterà il 2022. Come era prevedibile. La vicenda che vede coinvolta Madame - indagata per falso ideologico nell'ambito dell'inchiesta sulle false vaccinazioni per ottenere i green pass - imbarazza e rimanere in silenzio per i vertici Rai e per Amadeus è stato impossibile. Soprattutto perché Madame era già al centro della discussione mediatica per avere cambiato il titolo della sua canzone per Sanremo da "Puttana" a "Il bene nel male".

Invitato a dire nuovamente la sua in merito alla questione, il direttore artistico del festival di Sanremo ha ribadito la linea garantista: " Lasciamo fare il suo lavoro alla magistratura ". Se non ci sarà una sentenza o un'accusa comprovata prima del 7 febbraio, giorno di inizio della kermesse canora, Madame salirà sul palco del teatro Ariston per concorrere all'edizione 2023 di Sanremo. " Restano le considerazioni fatte due giorni fa", ha dichiarato Amadeus trovando l'appoggio del direttore del Prime Time Rai, Stefano Coletta, che ha aggiunto: "La posizione del direttore artistico e della Rai, davanti a una situazione giuridica in corso, è sempre che la giustizia compia il suo percorso. Madame è solo indagata e c'è dunque anche per lei una presunzione di innocenza ".

Perché Chiara Ferragni farà Sanremo