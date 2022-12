Amadeus sceglie il garantismo per Madame: "Finché non colpevole, è in gara a Sanremo"

La partecipazione di Madame al prossimo festival di Sanremo sta facendo discutere da giorni. Prima per il cambio del titolo della canzone a poche ore dalla presentazione ufficiale nella serata finale di Sanremo Giovani. Poi per l'indagine sulle false vaccinazioni, che vede coinvolta la cantante. Insieme alla tennista Camila Giorgi, infatti, Madame è indagata per falso ideologico nell'ambito dell'inchiesta della procura di Vicenza, che ha portato a galla un giro di finte vaccinazioni. E le dichiarazioni rese dalla dottoressa, che ha rilasciato i green pass falsi pur non avendo somministrato alcuna dose a decine di pazienti consapevoli, mettono l'artista in una posizione scomoda.

Subito dopo lo scoppio del caso la Rai è finita al centro della polemica, trincerandosi dietro alla possibile applicazione del codice etico. Ma poche ore fa è stato Amadeus a esprimere una posizione precisa e garantista per la giovane cantante. " In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria mi sembra poco serio. C'è un'indagine, finché uno non viene dichiarato colpevole a mio avviso è innocente. E quindi aspettiamo ", ha dichiarato il conduttore del festival di Sanremo, che nelle scorse ore è stato ospite di Rtl 102,5 e Radio Zeta.

Allo stato attuale dei fatti, pertanto, Madame salirà sul palco del teatro Ariston insieme agli altri ventisette artisti scelti da Amadeus e annunciati a inizio dicembre: " A oggi Madame è in gara. Vediamo cosa accade da qui al Festival ma io mi auguro naturalmente che tutto si risolva, che tutto vada per il meglio. Sarebbe un vero peccato per il pubblico non sentire la canzone di Madame ". Per il momento l'artista di Creazzo non rilascia dichiarazioni come è giusto che sia, vista l'inchiesta in corso, ma la situazione è estremamente delicata e sicuramente inedita nella storia della kermesse canora.

Amadeus tiene dunque in caldo il posto per Francesca Calearo (questo il vero nome di Madame), che nei prossimi giorni potrebbe essere ascoltata dagli inquirenti per spiegare come mai il suo nome sia emerso nel maxi giro di finte vaccinazioni anti-Covid per ottenere il green pass. Lo scorso febbraio due medici erano stati arrestati per avere aggirato la normativa sulla carta verde vigente durante la pandemia. La giustizia potrebbe, però, non essere così celere da rimanere al passo con l'inizio di Sanremo, al via il prossimo 7 febbraio.