La madre, il racconto hot, Amadeus e la Rai. Piero Chiambretti si racconta a Belve

La sesta stagione di Belve è giunta al termine. Stasera in prima serata su Rai2 andranno in onda le ultime tre interviste fatte da Francesca Fagnani. Sullo scomodo sgabello di Belve siederanno Mara Maionchi, Francesca Pascale e Piero Chiambretti. Quest'ultimo è pronto a tornare in televisione - sui canali Rai - con il nuovo programma Donne sull'orlo di una crisi di nervi e in studio ha subito affrontato il tema dell'addio a Mediaset e del ritorno sulla tv di Stato: "Il mio ritorno? Se devo chiudere spero di chiudere bene, dove ho cominciato. Adesso è una situazione delicata della Rai, non possiamo negarlo, ma non la salvo di certo, la Rai si salva da sola. Però sono contento di trovarmi in una situazione già precaria, prima ancora di cominciare".

Le parole sulla madre Felicita

Nel corso dell'ospitata a Belve Piero Chiambretti ha parlato anche della madre, Felicita, morta nel marzo 2020 all'età di 83 anni. La donna contrasse il Covid nel periodo più difficile della pandemia, durante il primo lockdown, e fu ricoverata insieme proprio al figlio Piero, anche lui contagiato, in ospedale senza però riuscire a sconfiggere il virus. Chiambretti è sempre stato molto legato alla madre e nell'intervista ha ammesso di sentire ancora la sua presenza nella sua vita di tutti giorni. "Spesso ho una sensazione che non riesco a capire, come se in questo momento fosse qua. Non so perché lo penso, perché non sono di quelli mitomani. Anzi adesso mi sembra ci sia un auricolare che mi dice di dire questa cosa, io la sento qua", ha raccontato il conduttore, ricordando ancora la madre e alcuni aneddoti legati al passato.

L'episodio del ménage a trois

Nello studio di Belve non è mancato neppure il momento imbarazzante, quando Francesca Fagnani ha ricordato di un ménage a trois raccontato in passato da Chiambretti. "Eravamo due maschi e una ragazza e abbiamo detto come ci mettiamo?", ha anticipato la giornalista, chiedendo spiegazioni al suo ospite che non si è trattenuto. "Già non ci riuscivo... diciamo che non ero teso, capisce? Se tu ti butti così, pensi di avere una donna invece vedevo Molletta (l'amico, ndr) perché la testa della ragazza non è che coprisse molto. E allora ho detto: 'Ragazzi fate voi'", ha raccontato il conduttore, alzandosi addirittura dallo sgabello e cercando di mimare la situazione.

Amadeus e il passaggio a Nove

Prima di concludere l'intervista, che andrà in onda in forma integrale questa sera (30 aprile), Piero Chiambretti ha risposto anche alla domanda pungente sull'addio di Amadeus alla Rai. L'uscita di scena del conduttore ha suscitato molto scalpore nell'ambiente televisivo, ma Chiambretti non si è voluto esporre: "Io credo che se qualcuno se ne va qualche motivo ci sarà. Che poi sia come dice qualcuno un libero pensiero o un libero mercato, questo lo lasciamo ai diretti interessati".

Ma poi ha voluto concludere con una battuta sui numerosi volti televisivi che hanno scelto di migrare verso il canale di Discovery: "So che in queste ore anche ilha firmato per la Nove".