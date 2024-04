Il ritorno in Rai di Piero Chiambretti

Per tanti volti che se ne sono andati, alcuni tornano indietro. Per ora pochi, in realtà. Anzi due: Massimo Giletti e Piero Chiambretti. Li rivedremo nelle prossime settimane e anche in autunno, entrambi sul terzo canale. È di ieri l'annuncio da parte dei vertici Rai dell'ufficializzazione del contratto al conduttore, che torna in sella al cavallo di viale Mazzini dopo alcuni anni passati a Mediaset. E, fedele alla sua tipologia di tv a metà tra attualità e spettacolo, realtà e leggerezza e, soprattutto, alla sua passione per il mondo femminile, a maggio presenterà un programma dal titolo evocativo Donne sull'orlo di una crisi di nervi che un po' ricorda La Repubblica delle donne che guidava su Rete4. Dunque esplorerà l'universo femminile in rapporto con gli accadimenti del mondo, contrappuntando un «comedy show» con interventi di riflessione, musica e comicità. Il programma andrà in onda su Raitre, quel canale dove il conduttore negli anni '90 fu un indimenticabile Portalettere e Il laureato.

Altri tempi, della gloriosa e «rossa» Raitre di Angelo Gugliemi. Ora - con la nuova «narrazione» voluta dai vertici di destra per cambiare il terzo canale che a volte si traduce in dannosi eccessi come si è visto nel caso Scurati - Chiambretti si inserisce in questo mix di generi e punti di vista.

Per l'occasione l'ad Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi tornano a redigere un comunicato a doppia firma: «Lo avevamo anticipato da tempo - scrivono - e siamo soddisfatti di riaccogliere uno dei personaggi più istrionici e amati della televisione italiana. Siamo certi che Piero Chiambretti, grande conoscitore della televisione, saprà riprendere quel viaggio iniziato in Rai nel 1989 con la stessa ironia e quel suo essere mai scontato». «Contento di tornare a casa - commenta con la sua consueta ironia Piero Chiambretti - spero di trovare ancora qualcuno», riferendosi al lungo elenco di nomi che hanno lasciato proprio Raitre nei mesi scorsi, da Bianca Berlinguer a Lucia Annunziata a Fabio Fazio a Corrado Augias.

E, secondo indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, potrebbe essere pure il turno di Federica Sciarelli e Sigfrido Ranucci, se non fosse che l'ad Roberto Sergio proprio ieri ha spiegato di aver già rinnovato i loro contratti.