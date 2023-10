"La madre si prende cura di lei". È sparita dai social: come sta Belen Rodriguez

Le condizioni di salute di Belen Rodriguez cominciano a preoccupare i fan. Da giorni la showgirl argentina è scomparsa dai social network e le voci che circolano nell'ambiente parlano di un profondo malessere, che avrebbe portato i suoi familiari a intervenire. Secondo i rumor la piccola Luna Marì sarebbe stata affidata agli zii Cecilia e Ignazio lo scorso fine settimana mentre la madre della Rodriguez, Veronica Cozzani, le sarebbe rimasta accanto.

La perdita di peso e l'addio ai social

La preoccupazione è cresciuta nella fanbase dell'argentina da quando Belen ha smesso di condividere su Instagram foto e video della sua quotidianità. Prima di chiudere la connessione con il mondo social, Belen aveva risposto alla preoccupazione di alcuni follower, che la avevano vista visibilmente deperita negli ultimi scatti pubblicati sul web. "Ho perso sette chili, sto mangiando come una pazza", aveva spiegato lei parlando degli ultimi mesi complicati. L'ennesima separazione da Stefano De Martino è stata un duro colpo per la soubrette, che a poco a poco si è allontanata dai social e anche dalla televisione.

Cancellate le ospitate in tv

Dopo l'addio alla conduzione di "Tu si que vales", la Rodriguez sembrava essere pronta a tornare in tv da ospite. Aveva accettato l'invito di Alessandro Cattelan nel suo programma su Rai2 "Stasera c'è Cattelan" e poi aveva detto "sì" a Mara Venier per un'intervista intima sulla sua vita a "Domenica In". Ma entrambe le ospitate sono saltate e i motivi sono da ricondursi a un malessere dell'argentina di cui non si sa praticamente niente. "Sta male", aveva detto prima Cattelan, per spiegare il forfait della sua ospite, e poi lo ha ribadito Fabrizio Corona a "Belve", che a Belen è ancora molto legato.

Come sta Belen Rodriguez