"Mai scusata, non inizierò ora". Madonna replica alle critiche sul suo aspetto

Una diva lo è anche quando replica alle critiche. E Madonna ha scelto di farlo a poche ore dalla dura polemica scatenatasi attorno al suo aspetto dopo l'ultima apparizione ai Grammy Awards. La sua trasformazione fisica, in particolare del volto, l'ha messa al centro delle critiche dopo essere apparsa con il viso tiratissimo, gli zigomi e le labbra gonfie. " Irriconoscibile " avevano tuonato fan e spettatori sui social network, commentando la sua apparizione all'evento musicale di Los Angeles, dove qualcuno l'aveva addirittura paragonata a Marylin Manson.

Ma a quelle critiche Madonna ha deciso di replicare pubblicamente. Attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram la popstar ha puntato il dito contro chi l'ha giudicata per una foto, a suo dire, venuta male: " Invece di concentrarsi su ciò che ho detto nel mio discorso, che riguardava il ringraziamento per l'audacia di artisti come Sam Smith e Kim, molte persone hanno scelto di parlare solo di foto in primo piano di me, scattate con una fotocamera con obiettivo lungo da un fotoreporter, che distorcerebbe la faccia di chiunque! ".

Il post di sfogo di Madonna

Nel video di replica pubblicato sul web, Madonna appare audace e trasgressiva al fianco di Sam Smith e altri artisti tra baci sensuali, mimiche hot, incitazione al rispetto e qualche dito medio alzato. Poi l'affondo: " Ancora una volta sono vittima di pregiudizi sull'età e misoginia, che permea il mondo in cui viviamo. Un mondo che si rifiuta di celebrare le donne che hanno superato i 45 anni e sente il bisogno di punirla se continua ad essere volitiva, impegnata e avventurosa ".