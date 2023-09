Marcuzzi scatenata, Hugh Jackman dice addio alla moglie, Rosy Chin imbarazzo al Gf

Prosegue il grande caldo e con lui anche i gossip più bollenti. Dall'estate infinita di Alessia Marcuzzi alle esternazioni piccanti della chef cinese Rosy Chin al Grande Fratello. E poi divorzi, divorzi, divorzi!

Alessia Marcuzzi scatenata a Capri

Prosegue l'estate vacanziera di Alessia Marcuzzi. La conduttrice di Boomerissima non vuole proprio rinunciare al mare e al sole, così ha scelto Capri per godersi gli ultimi giorni di relax in vista del ritorno in sala prove per la nuova stagione del suo programma su Rai2. E sull'Isola azzurra la sua presenza non è passata inosservata. Perché? Prima ha ballato in un ristorante sul mare sotto l'occhio attento delle fotocamere dei telefonini dei presenti, poi si è concessa una gita in barca, che la showgirl non ha mancato di documentare su Instagram con tanto di sexy shooting e mossette. Per la gioia dei fan.

Rosy Chin e l'anatomia cinese

Attimi di imbarazzo al Grande fratello per le dichiarazioni della chef italo-cinese Rosy Chin. In un momento di leggerezza con altri concorrenti, Rosy si è lasciata andare ad alcune esternazioni piccanti, che hanno fatto il giro del web e costretto la regia a staccare per evitare "incidenti diplomatici". Parlando di cliché, la chef ha confessato: " Avete mai visto una donna europea con un cinese uomo? No. Ma il contrario sì, donne cinesi che stanno con uomini europei". Il movito? Questione di "cactus", ha ironizzato Rosy per evitare richiami. " Io non ho visto un'enciclopedia di cactus, ma quei pochi cactus che ho visto vi posso dire che è scientificamente comprovato che noi cinesi... non è che siamo..." , ha detto tra l'imbarazzo generale Rosy, chiarendo: " È una questione di biologia, cioè... di anatomia. Come è vero che i ragazzi di colore... ". Ma la regia ha staccato giusto in tempo. E meno male.

DiCaprio, Vittoria per lui ha lasciato il marito?

Pare proprio che Leonardo DiCaprio e la top model bresciana Vittoria Ceretti filino d'amore e d'accordo. Da maggio i due si frequentano e ad agosto l'attore e la modella sono stati addirittura pizzicati a baciarsi come due ragazzini in un club di Ibiza. Gli amici dicono che lui è "presissimo" dalla bella Vittoria e per contro lei sembra abbia addirittura lasciato il marito, il dj italoamericano Matteo Milleri proprio per gettarsi nelle braccia di Leo. L'indiscrezione sul divorzio a sorpresa arriva dal settimanale Chi e c'è da crederci. Chi direbbe "no" al divo di Titanic?

Hugh Jackman divorzia dalla moglie Debora-Lee Furness

Wolverine è tornato single. Dopo ventisette anni di matrimonio e due figli Hugh Jackman e sua moglie Debora-Lee Furness hanno divorziato. Il comunicato ufficiale è arrivato attraverso People: "Abbiamo avuto la fortuna di condividere quasi tre decenni insieme come marito e moglie in un matrimonio meraviglioso e amorevole. Il nostro viaggio ora sta cambiando e abbiamo deciso di separarci per perseguire la nostra crescita individuale". Eppure, solo ad aprile il divo americano aveva fatto una dedica piena d'amore alla moglie proprio in occasione del loro anniversario di matrimonio. Cosa è cambiato in pochi mesi? Ora c'è chi pensa che di mezzo ci sia un'altra donna. Oppure sarà pesata la differenza di età? Chissà.