Marra stufo di Elodie, l'ultima revenge song di Shakira e le suppliche di Chiofalo

Fine settimana bollente nonostante il meteo non aiuti. Ci pensa il gossip a infiammare la cronaca rosa con nuovi amori (quello di Max Biaggi), ritorni di fiamma (tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo) e dichiarazioni puntenti. Ce n'è per tutti i gusti.

Marracash si è stancato di sentir parlare di Elodie

Lei è finita tra le braccia di Iannone, lui è single e pensa alla musica. La storia tra Elodie e Marracash è finita da un pezzo (sono passati due anni dall'addio). Eppure, c'è qualcuno che ancora rimugina, così Marra ha detto basta. Intervistato da Gianluca Gazzoli nel suo podcast Passa al BSMT, il rapper ha detto mai più e mai poi. Troppa pressione, troppi paparazzi, troppo glamour: " Perché poi non ti sganci mai più: sono passati due anni dalla mia ultima relazione e c'è ancora gente che mi scrive, e immagino anche a lei. È stata una storia che ha colpito tantissimo l'immaginario italiano, quindi lo capisco, però non fa per me tutto questo tam tam mediatico ". Certa gente non ha proprio nulla da fare.

Max Biaggi, fuoco e fiamme a Formentera con Virginia

Virginia De Masi ballerina, napoletana, 23 anni. È lei ad avere fatto perdere la testa a Max Biaggi. L'ex pilota di motociclismo è uscito allo scoperto con l'ultima giovanissimi fiamma, che ha ventinove anni meno di lui. La neo-coppia è stata paparazzata a Formentera tra coccole, avvinghiamenti e baci hot sulle spiagge dorate dell'isola. E dopo una giornata al mare tra sole, relax e tuffi eccoli scatenarsi tra aperitivi e cene nei locali più frequentati. Max non si nasconde, del resto che c'è di male. Le vippone nostrane puntano sui toyboy e lui sceglie di seguire il filone giovanile. De gustibus.

Tim Summer Hits, il bacio hot dietro le quinte

Chi saranno i due cantanti che si sono baciati dietro le quinte del Tim Summer Hits? Il gossip è decollato grazie alla segnalazione di Dagospia, che ha messo un po' di pepe su questo inizio d'estate. " Una cantante che ha cantato in coppia al Tim Summer Festival giura di aver visto due giovani colleghi maschi baciarsi in un antro oscuro del backstage", si legge sull'irriverente sito, che poi fornisce un aiutino ai lettori: "Sono italiani, ma hanno a che fare con una nazione straniera ". Cosa non si vede nei backstage!!

Drusilla Gucci e Chiofalo di nuovo insieme

La notizia non è tanto che l'ereditiera è tornata insieme al romano, quanto la motivazione che ha fatto riavvicinare i due. Roba da ridere. " Mi ha supplicato, ha fatto molte scene, ha detto che è cambiato, che è un'altra persona", ha confessato Drusilla Gucci nell'intervista rilasciata a Fanpage. Insomma, la riconquistata a suon di suppliche. Ma lei rimane guardinga: "Sì, sì vediamo ". Un amore spassionato, non c'è che dire.

