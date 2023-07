Il video, l'amore segreto, l'addio in Crazy Love: la storia d'amore tra Elodie e Marracash

" Sono passati due anni dalla mia ultima relazione eppure c'è ancora gente che mi scrive ". Negli scorsi giorni Marracash ha parlato così della storia d'amore con Elodie e questo la dice lunga sull'interesse che i due hanno suscitato durante la loro frequentazione. Nonostante siano passati due anni dalla fine della relazione tra il rapper e la cantante romana, i fan sperano ancora in un ritorno di fiamma perché, in fondo, la loro love story non è mai davvero finita almeno nell'immaginario dei loro follower.

L'amore segreto tra Elodie e Marracash

È il 2019, Elodie sta lavorando a un nuovo singolo in vista dell'estate, "Margarita". Il pezzo è pronto ma la casa di produzione dell'artista le propone di trasformarlo in un featuring e il nome è quello di Marracash. Il rapper accetta di duettare con Elodie e inserisce alcune strofe facendo suo il brano originale. Lavorando fianco a fianco cresce il feeling e la passione, racconteranno più tardi i due, scoppia sul set del videoclip. Il singolo esce nell'aprile del 2019 e la passione tra i due artisti esplode, ma la relazione rimane segreta. Sia Elodie che Marracash non vogliono attirare l'attenzione anche perché il rapper sta lavorando al suo album.

La prima foto social

Il rapper e la cantante di Amici vivono la loro prima estate d'amore al riparo da occhi indiscreti. Entrambi sono impegnati con live, festival e ospitate e si frequentano mantenendo il massimo riserbo sulla loro relazione. Solo a ottobre, dopo cinque mesi, la coppia decide di uscire allo scoperto, pubblicando il primo scatto di coppia su Instagram. " Niente da aggiungere ", scrive Elodie sul suo profilo condividendo la foto del bacio a Marracash sulle bianche spiagge di Zanzibar. La coppia è fuggita in Kenya e poi sull'isola paradisiaca per sfuggire dai paparazzi, che ormai li pedinano da settimane.

Le parole di Elodie e le uscite pubbliche

Se Marracash appare più riservato, Elodie non nasconde più il suo amore per il rapper e ospite di Mara Venier a Domenica In confessa davanti alle telecamere: " Si, è il mio compagno. Ci stiamo conoscendo, lo stimo molto e sono contentissima ". Poco dopo la coppia si mostra insieme per la prima volta a un evento pubblico scatenando l'attenzione dei fotografi. E' il 7 dicembre e Elodie e Marracash arrivano mano nella mano alla prima de La Scala. Davanti ai flash lui è sicuro di sè, mentre Elodie appare intimidita ma raggiante ma gli utenti del web li bocciano.

Elodie a Sanremo 2020

Mentre Marracash promuove il suo album "Persona", Elodie viene scelta da Amadeus per partecipare al festival di Sanremo. A febbraio 2020, la cantante romana sbarca in Riviera e conquista tutti con i suoi look trasgressivi. Sul palco del teatro Ariston porta il brano "Andromeda" e al rientro in albergo ad attenderla c'è anche Marracash. La foto dei due seduti sul letto in camera scatena i fan, che li vedono più innamorati che mai.

L'estate d'amore, poi Venezia

L'estate dei due artisti è divisa tra lavoro (sui palchi dei live e dei concerti estivi) amore. Elodie e Marracash non mancano di tenere aggiornati i fan sulla loro storia pubblicando scatti delle loro fughe d'amore al mare sui social network. A settembre c'è un nuovo appuntamento pubblico, che li vede ancora l'uno al fianco dell'altra. Felici e innamorati i due cantanti calcano il red carpet della Mostra del cinema di Venezia e conquistano tutti.

Sanremo 2021 e le parole di Marra

La coppia sembra non conoscere crisi. Sebbene Elodie racconti del carattere difficile del compagno, l'amore va a gonfie vele e l'artista romana torna di nuovo sul palco del teatro Ariston questa volta non in gara ma al fianco di Amadeus, che l'ha scelta come co-conduttrice. E questa volta, contrariamente al 2020, Marracash si espone per lei sui social. " Orgoglioso di te ", scrive il rapper su Twitter applaudendo la fidanzata. Subito dopo Sanremo, il settimanale Chi sorprende la coppia insieme per le vie di Milano. Tra loro baci, abbracci e sguardi da innamorati. Nessuno può sospettare che di lì a poco la coppia si dirà addio definitivamente.

La crisi e la rottura definitiva