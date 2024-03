Martina Stella e Andrea Manfredonia, c'è l'accordo in tribunale: all'attrice la casa e un assegno mensile

Il matrimonio tra Martina Stella e Andrea Manfredonia è legalmente sciolto. Il tribunale civile di Roma ha emesso il decreto di omologazione, che rende valida la separazione consensuale chiesta dall'attrice lo scorso autunno, la quale aveva optato per la separazione cosiddetta veloce. Tutto è avvenuto nel giro di sei mesi: l'addio, l'avvio dell'iter di negoziazione e la definitiva separazione consensuale, che pone ufficialmente fine a una relazione durata dieci anni, di cui tre di fidanzamento e sette di matrimonio. Una rarità nei matrimoni "vip".

L'addio e la separazione

Era stata Martina Stella a svelare che l'unione con il marito, il procuratore sportivo Andrea Manfredonia, era giunta al capolinea alla fine della scorsa estate. Le voci circolavano da tempo, ma solo a dicembre l'attrice fiorentina aveva confessato che il matrimonio si era concluso sulle pagine del settimanale Oggi, che l'aveva intervistata per un nuovo film. "Non me l'aspettavo, sono molto delusa", aveva detto Martina Stella senza specificare i motivi dell'addio a Manfredia, ma aggiungendo: "I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili". Subito si era diffusa la notizia di un presunto tradimento dell'uomo, ma né l'attrice né Manfredonia erano tornati sull'argomento per smentire l'indiscrezione.

La sentenza del tribunale

Oggi, sei mesi dopo la presentazione dei documenti di divorzio, Stella e Manfredonia sono ufficialmente separati. L'iter è stato rapido e le parti hanno raggiunto un accordo avallato dai giudici del tribunale civile. Lui era difeso dall'avvocato Romano Vaccarella, mentre lei era difesa dall'avvocato Antonio Conte. Come riferisce Il Messaggero il tribunale ha stabilito l'affidamento condiviso del figlio Leonardo, nato due anni fa, e ha stabilito anche che Manfredonia dovrà versare un assegno di mantenimento mensile in favore dell'ex moglie e del figlio piccolo. Al momento, però, non si conosce l'importo dell'assegno di mantenimento. Per quanto riguarda l'abitazione dove Martina Stella e Andrea Manfredonia vivevano da diversi anni i giudici hanno stabilito che sarà l'attrice fiorentina a vivere nella casa coniugale insieme al figlio Leonardo e alla primogenita Ginevra, che è nata dalla relazione della Stella con Gabriele Gregorini. Manfredonia aveva già lasciato l'abitazione diversi mesi fa quando tra i due la relazione era arrivata al capolinea.