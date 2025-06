Martina Stella, la storia con Valentino Rossi, la separazione dopo il tradimento: chi è e cosa fa oggi

Madrina dell'ottava edizione del Filming Italy Sardegna Martina Stella è tornata a parlare di cinema. Cinque anni dopo il suo ultimo set cinematografico importante ("Lockdown all'italiana" di Enrico Vanzina) l'attrice fiorentina è ritornata al suo primo amore, il teatro, con un musical che la vede protagonista e ha commentato la recente polemica scatenatasi attorno a Matilde De Angelis e Elodie, che hanno ricevuto un Nastro D'Argento ex-aequo. " E' stato giusto così, fare film è un gioco di squadra ", ha commentato in conferenza stampa alla vigilia dell'inizio dell'evento. Di recente Stella ha fatto molto parlare di sé per la sua vita privata. L'interprete de "L'ultimo bacio" è reduce dal doloroso divorzio dal procuratore calcistico Andrea Manfredonia, ma nel suo passato ci sono altri amori famosi come quello con Lapo Elkann, Primo Reggiani e Valentino Rossi.

La storia con Valentino Rossi

Nel 2024 sulle pagine del Corriere Martina Stella definì la storia con Valentino Rossi una "storiella tra adolescenti", eppure la loro breve relazione - consumata tra il 2001 e il 2002 - tenne banco sulle pagine delle riviste di gossip. Martina aveva solo 17 anni ed era sulla cresta dell'onda grazie al successo del film "L'ultimo bacio" di Gabriele Muccino. Valentino, 24 anni, era invece uno degli astri nascenti del Moto GP. I due vissero una passione estiva intensa e vennero paparazzati spesso insieme, ma il sentimento svanì prima che entrambi tornassero a concentrarsi sulle rispettive carriere.

La separazione dopo il tradimento

Dopo diverse relazioni finite male l'attrice aveva trovato la serenità accanto al procuratore calcistico Andrea Manfredonia, conosciuto nel 2015 e sposato l'anno successivo. Nel 2021 la coppia aveva celebrato la nascita del figlio Leonardo, secondogenito dell'attrice che era già mamma di Ginevra, nata da una precedente relazione. Il loro amore sembrava essere solido e maturo, ma nel marzo 2024 con un nota ufficiale Stella ha annunciato la separazione dal marito. All'origine della fine del matrimonio ci sarebbe stato un tradimento. " I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore ", aveva ammesso Martina, parlando della separazione.

Cosa fa oggi Martina Stella

Negli ultimi anni, complice la nascita del secondo figlio Leonardo, Martina Stella è apparsa meno in tv e al cinema, selezionando con attenzione i suoi progetti lavorativi. Lo scorso anno è comparsa nella serie "La lunga notte - La caduta del Duce" e è stata spesso ospite nel programma "Illuminate: Nilla Pizzi" su Rai3.

Ho una vita intensa e sono una madre single ed entrambi i miei figli hanno bisogno di molta attenzione",

ha confessato l'attrice che ora è impegnata nel tour teatrale del"Cantando sotto la pioggia" diretto da Luciano Cannito e a Cagliari come madrina del Filming Italy Sardegna.