Martina Trivelli, chi è la nuova fiamma di Stefano De Martino

Non è una modella e neppure un'influencer. Eppure, Martina Trivelli e la ragazza più chiacchierata degli ultimi giorni. Il motivo è presto detto: è stata fotografata al fianco di Stefano De Martino fresco di addio dalla moglie Belen Rodriguez. Secondo gli ultimi gossip è lei la nuova fiamma del conduttore di Rai2. I paparazzi li hanno sorpresi insieme in almeno due occasioni, quanto basta per non essere considerata solo un semplice flirt di una sera. Il settimanale Chi è stato il primo a sorprendere la neo coppia insieme a cena in un noto ristorante di Milano. Stefano e Martina hanno cenato da soli al riparo da occhi indiscreti poi, a bordo dell'auto di lui, la coppia si è diretta a casa del conduttore, dove i due sono usciti la mattina seguente. Non solo. Anche la rivista Diva e Donna ha sorpreso i due insieme in motorino sempre in occasione di una serata trascorsa assieme e conclusasi ancora una volta nell'appartamento di De Martino. Non è strano dunque parlare di Martina come la nuova fiamma di Stefano.

Stefano De Martino, chi è Martina Trivelli

Di Martina Trivelli non si sa molto. Novella 2000 riferisce che ha 26 anni, è originaria di Pescara, ma vive e lavora a Milano da tempo. Quello di Martina non è sicuramente un volto conosciuto. La giovane non lavora né in televisione né con i social, bensì lavora nella divisione commerciale dell'azienda di cosmetici Filorga come Retail Specialist, come riferisce Fanpage. Nel suo passato recente ci sono due storie d'amore importanti, documentate sui suoi canali social, con un creativo e un farmacista.

Su Instagram è seguita di un ristretto numero di persone (16mila follower, ma nessun vip se non il follow di De Martino) ancora pochi per potersi considerare un'influencer anche se le ambizioni, a giudicare dalle foto e dallo stile di vita, potrebbero essere proprio quelle. Attualmente, Martina si gode la momentanea popolarità grazie alle paparazzate con Stefano De Martino, che in lei sembra avere ritrovato un po' della Belen di un tempo, vista la grande somiglianza estetica tra la 26enne e l'argentina. Quest'ultima, per contro, si gode la ritrovata serenità al fianco di Elio Lorenzoni, imprenditore lombardo nel campo dei motori, che sembra averle già fatto dimenticare Stefano.