Massimiliano Allegri, il "ghosting" ad Ambra Angiolini, l'ex lasciata sull'altare: la vita amorosa turbolenta dell'allenatore del Milan

Nel giorno della prima conferenza stampa di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan si torna a parlare dei trascorsi amorosi del tecnico toscano. In passato si è parlato spesso di Allegri più per le sue relazioni sentimentali che per i risultati delle sue squadre, ma del resto l'allenatore livornese è sempre stato una figura molto discussa fuori e dentro al campo da calcio. Con un matrimonio fallito alle spalle, due figli nati da relazioni differenti e una storia chiacchierata con l'attrice e conduttrice Ambra Angiolini, Massimiliano Allegri ha dato in pasto ai media e ai curiosi la sua vita privata e ora, tredici anni dopo la sua ultima esperienza in rossonero, c'è chi è pronto a scommettere che tornerà presto protagonista delle copertine delle riviste di gossip.

L'ex lasciata sull'altare e la moglie Gloria

La prima volta che Max Allegri è finito al centro della cronaca rosa è stato nel 1992, quando era un centrocampista del Pescara di soli 25 anni. La storia del suo matrimonio cancellato a poche ore dal fatidico "sì" dominò le pagine dei quotidiani italiani e nella sua Livorno non si parlò d'altro per settimane. Il tecnico del Milan si sarebbe dovuto sposare con la sua fidanzata, Erika, una studentessa universitaria con la quale stava da tempo, ma a poche ore dalle nozze annullò tutto. Fu il padre a chiamare don Ermenegildo, che avrebbe dovuto unirli in matrimonio. " Era tutto fissato per domenica pomeriggio, invece la mattina verso le 11 ho ricevuto una telefonata. Era il padre dello sposo e mi ha detto che la cerimonia era annullata. Li' per li' ho creduto a uno scherzo e per sincerarmi ho chiamato anche la famiglia della sposa. Era proprio vero", raccontò il prete al Corriere della Sera. Due anni dopo, nel 1994, Allegri all'altare c'è arrivato ma con un'altra donna, Gloria Patrizi, che nel 1995 lo ha reso padre di Valentina e dalla quale si è separato nel 1998.

La storia (finita male) con Ambra Angiolini

Da circa tre anni Max Allegri è legato all'imprenditrice italosvizzera Nina Lange Barresi. La fidanzata dell'allenatore del Milan è una presenza discreta al suo fianco, ma il suo nome finì al centro della cronaca rosa nel 2021, quando il tecnico livornese si lasciò da Ambra Angiolini, pare, proprio a causa di un tradimento. Allegri e Ambra si erano conosciuti a una cena nel 2017 e nell'estate di quell'anno erano usciti allo scoperto, paparazzati durante un weekend di passione all'Argentario. Quattro anni dopo, nell'estate del 2021, mentre si parlava di nozze e figli, il settimanale Chi sganciò la bomba: " E' finita. Un colpo al cuore per lei, che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine. Ma, dopo una lunga crisi, sembra che Allegri sia sparito senza troppe spiegazioni ".

Ilmesso in atto da Allegri provocò la dura reazione della figlia di Ambra, Jolanda, che accusò pubblicamente l'allenatore di averesua madre. La vicenda si complicò ulteriormente a causa di un affitto insoluto dell'appartamento dove vivevano assieme e il gossip dilagò, distruggendo definitivamente la loro storia.