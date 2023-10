"Harry rivuole la sua vecchia vita". La grande delusione di Meghan Markle

Il principe Harry avrebbe nostalgia della vita che conduceva a Londra, della quotidianità che ha perduto con la Megxit. Nonostante i dissapori con la famiglia il duca non potrebbe fare a meno di pensare, forse con un po’ di malinconia, anche agli anni trascorsi a Palazzo. Ciò sarebbe motivo di sconforto per la duchessa di Sussex, convinta che il marito debba lasciarsi alle spalle il passato e iniziare una nuova fase lontano dai Windsor.

Una casa a Londra

Il principe Harry rimpiangerebbe la sua vita nel Regno Unito, ha dichiarato l’esperto Mark Boardman al magazine Ok! Vorrebbe avere una casa solo sua a Londra, in cui tornare ogni volta che preferisce per trascorrervi dei periodi più o meno lunghi. Boardman ha raccontato: “La vita sociale di Harry è cambiata notevolmente negli ultimi dieci anni. Sembra che [il principe] abbia preso le distanze dai suoi amici del college e non ha una residenza permanente nel Regno Unito. Durante le sue visite a Londra soggiorna negli hotel ed evita le apparizioni pubbliche. Senza dubbio il principe Harry desidera le sue vecchie amicizie”.

Non è detto, infatti, che sia sufficiente il trasferimento in un altro Paese per cambiare completamente vita e chiudere il passato a chiave in un cassetto. Anzi, non di rado è vero il contrario: poiché ognuno di noi “porta se stesso”, diciamo così, con tutti i suoi sogni, le sue paure e le sue delusioni ovunque vada, non è detto che una nuova nazione sia anche sinonimo di una nuova esistenza. Nessuno può scappare.

Ciò non significa affatto che dobbiamo rimanere dove siamo se non vogliamo, solo che necessario fare i conti con ciò che è stato per poterlo lasciare dov’è, nel passato, appunto e andare incontro al futuro ovunque sia. La presunta nostalgia di Harry farebbe pensare che questi conti non siano ancora stati regolati.

Con gli amici o con la famiglia?

Secondo Boardman, però, il duca di Sussex esiterebbe a concretizzare il progetto di una casa a Londra. Gli spostamenti frequenti nel Regno Unito toglierebbero tempo alla famiglia, ovvero a Meghan e ai figli, Archie (4 anni) e Lilibet Diana (2 anni). La duchessa di Sussex non avrebbe accolto con entusiasmo l’idea di una residenza londinese e sarebbe piuttosto delusa dalla nostalgia provata dal marito, perché forse pensava che la villa di Montecito e una nuova quotidianità potessero cancellare di colpo il passato. Se davvero fosse andata così, Meghan avrebbe commesso una leggerezza, dimenticando che gli Stati Uniti sono il suo ambiente, il suo background, non quello del principe.

Mark Boardman ha rivelato: “Meghan è frustrata dal fatto che Harry rivoglia indietro la sua vecchia vita. Meghan ama Harry, ma vuole far emergere il lato migliore di lui. Le sono abbastanza chiari i ruoli che dovrebbero assumere insieme e stanno provando a lavorare meglio insieme sui progetti. La gente è ansiosa di assistere alla trasformazione di Harry, piuttosto che vederlo tornare al suo precedente stile di vita festaiolo, cosa che potrebbe portare a un’indesiderata attenzione mediatica” . In teoria a Londra, per vedere gli amici, tornerebbe un Harry più maturo e consapevole, non il ragazzo dedito agli eccessi che la stampa ci ha mostrato in diverse occasioni.