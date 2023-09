Popolarità in calo. Così Harry e Meghan separano le carriere

Harry e Meghan si starebbero separando, ma non nel senso in cui potremmo intendere e di cui tanto parlano i tabloid. La loro nuova strategia di marketing consisterebbe nella separazione, appunto, delle carriere, in modo che ciascuno di loro possa dare il massimo nell’ambito in cui più si rispecchia, che più si adatta ai suoi interessi e alla sua personalità. La duchessa sarebbe proiettata verso il mondo degli influencer, della moda e dei diritti civili, il duca verso quello della filantropia, delle battaglie umanitarie “ereditate”, in un certo senso, da Lady Diana

Calo di popolarità

Lo scorso 9 settembre Newsweek ha pubblicato un sondaggio che evidenzia il calo di popolarità dei Sussex, in particolare di Meghan Markle. L’indagine è stata condotta fra il 3 e il 4 settembre 2023 su un campione di 1500 statunitensi adulti, rivelando che al 31% degli intervistati la duchessa piace, mentre il 33% che critica il suo comportamento. Il valore del gradimento si attesta a -2. Nel giugno dello scorso anno, invece, il punteggio era di +6.

Il principe Harry, invece, è amato dal 39% degli intervistati, contro il 27% di detrattori, per un valore di approvazione che arriva a +18. Benché la situazione del duca sia migliore di quella di Meghan, entrambi devono fare i conti con un crollo netto della loro popolarità.

Entrambi avrebbero pagato lo scotto delle recriminazioni contro la Royal family, in particolare degli aneddoti clamorosi contenuti nel memoir “Spare”. Tutte queste rivelazioni e il conseguente gossip sarebbero state la vera causa del tracollo della fama di Harry e Meghan, avrebbero avuto un effetto boomerang sulla loro immagine, facendoli crollare dal piedistallo su cui erano quando si sono trasferiti negli Stati Uniti.

I due dovrebbero sapere da tempo di questo non trascurabile problema di popolarità. Per questo sarebbero corsi ai ripari con una strategia che dovrebbe far dimenticare una volta per tutte il passato vittimista e polemico: dividere il brand, separare le carriere e renderle pienamente indipendenti per concentrarsi su più obiettivi contemporaneamente, valorizzando le loro diverse personalità e i differenti interessi.

Tra social e filantropia

Harry e Meghan avrebbero intenzione di voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo della loro vita negli Usa, ma per farlo dovrebbero evitare di restare, dal punto di vista professionale, una coppia. Forse perché il loro brand e il titolo ricorderebbero troppo al pubblico le passate, infinite discussioni con i Windsor.

Così la duchessa ha firmato, lo scorso aprile, un contratto con la William Morris Endeavor che “la rappresenta…in ogni settore” , ha specificato proprio l’agenzia nel comunicato in cui annuncia la collaborazione, spiegando che “si concentrerà nella costruzione delle attività imprenditoriali [della Markle]”. Inoltre Meghan starebbe studiando le mosse migliori per intraprendere una nuova carriera social, attraverso la riapertura della sua pagina Instagram.

Il principe Harry, invece, avrebbe altre idee: dedicarsi completamente alla filantropia a livello internazionale, proseguire le battaglie iniziate da Lady Diana. Non è detto che questa strategia funzioni. Sarà importante vedere quali saranno i futuri progetti dei Sussex, quanto saranno originali e utili a chi deciderà di seguirli ma, soprattutto, bisognerà vedere per quanto tempo la coppia riuscirà a resistere senza nominare la royal family.