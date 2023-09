“Come Timothée Chalamet e Kylie Jenner”. La nuova strategia di Harry e Meghan

Harry e Meghan starebbero facendo di tutto per far vedere al mondo intero che la loro unione è salda e le indiscrezioni su una possibile separazione sarebbero solo chiacchiere senza fondamento. Gli Invictus Games, che si sono tenuti a Düsseldorf dal 9 al 16 settembre 2023, sarebbero stati il palcoscenico ideale per attuare la loro strategia di difesa dal gossip. I due si sono mostrati più vicini che mai, comportandosi come “celebrità di serie A” , ha detto una nota esperta di linguaggio del corpo, che non avrebbero timore di far vedere a tutti quanto si amano. Anzi, avrebbero tutta l’intenzione di esibire la loro felicità.

Tra sorrisi e confidenze

Sorrisi, scambi di battute, confidenze sussurrate all’orecchio, atteggiamento di totale intesa. Così si sono mostrati Harry e Meghan durante gli Invictus Games, in particolare alla finale di basket tenutasi al Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, Germania. Per alcuni sarebbe vero amore, per altri un piano architettato nei minimi dettagli per nascondere la crisi matrimoniale in atto. Ci sarebbe una terza possibilità: anche se i duchi andassero d’amore e d’accordo, ciò non toglie che potrebbero aver voluto sottolineare, senza ostentare troppo, una certa complicità per scacciare le voci insistenti di separazione.

L’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha analizzato il loro comportamento al Merkur Spiel-Arena e le sue conclusioni sono molto interessanti: “Il linguaggio del corpo di Meghan…segnala un messaggio forte, che lei è amata da suo marito”. Già solo questa frase apre le porte a diverse interpretazioni sul reale rapporto tra Harry e Meghan. L’esperta ha continuato: Mentre Harry si piega per chiacchierare, la risposta [della duchessa] suggerisce che lui le stia sussurrando delle parole dolci all’orecchio. Lei sospende un mezzo applauso per giungere le mani come fosse in 'preghiera', in una posa assorta e i suoi tratti addolciti suggeriscono lo sguardo dell’amore”.

Il duca di Sussex ha assecondato questo comportamento: “Quando Harry compie ciò che sembra il gesto scherzoso di indirizzare lo sguardo [di Meghan] in un punto lontano, lei getta la testa all’indietro, ridendo felice, tenendo le mani in alto per applaudire come un bambino emozionato”. Non solo: “Poi, quando la testa di Harry è vicina alla sua e lui è proprio dietro di lei, [Meghan] tiene il dorso dritto, ma gira la testa quasi volesse annusare [Harry], con un sorriso riservato, intimo, [ma] raggiante che fa sembrare [la scena] un momento passionale durante un evento sportivo pubblico”.

Judi James è certa: “Attualmente è una tendenza delle celebrità americane mostrarsi complici e flirtare durante i grandi eventi sportivi. Ora le coppie di potere a Hollywood si baciano durante Wimbledon. Kylie Jenner e Thimotée Chalamet hanno deciso di esprimere l’attrazione reciproca durante gli US Open, la scorsa settimana con…delle effusioni ed è forse comprensibile che Harry e Meghan abbiano deciso di mostrare la loro storia d’amore agli Invictus Games”.

Intesa di coppia agli Invictus Games

Nella royal family questo tipo di smancerie in pubblico non sarebbero tollerate, ma è pur vero che, ormai, i duchi non fanno più parte della corte britannica. Esaminando l’atteggiamento di Harry e Meghan al party dello scorso 12 settembre a Düsseldorf Judi James ha anche notato che la duchessa di Sussex era “entusiasta all’idea di enfatizzare la coesione [tra lei e Harry]” e i suoi gesti avrebbero trasmesso “eccitazione ed energia” . Persino il modo in cui ha parlato del duca durante il suo discorso avrebbe comunicato questa idea. La James ha dichiarato in proposito: “La duchessa si è riferita [a Harry] chiamandolo con amore ‘mio marito’, tendendogli la mano in un richiamo affettuoso”.

I due sono stati molto convincenti e hanno ottenuto un grande successo che potrebbe aver contribuito a risollevarne la popolarità in Europa. Capire se si sia trattato di una vera complicità, o di una recita per il pubblico è quasi impossibile. L’apparenza dice che Harry e Meghan sono una coppia e hanno ancora, nonostante tutto, un notevole potere mediatico che, però, devono imparare a gestire senza errori, se non vogliono essere dimenticati.