Harry e Meghan in pubblico: la strategia per mettere a tacere le voci di divorzio

Le indiscrezioni che vorrebbero Harry e Meghan sul punto di divorziare a causa di inconciliabili divergenze caratteriali hanno subìto una momentanea brusca battuta d’arresto nel mese di agosto 2023. I duchi, infatti, sono ricomparsi in pubblico per ben due volte, sorridenti e apparentemente felici, dopo un lungo silenzio riempito da illazioni e congetture dei media. Quale modo migliore per dimostrare al mondo intero che va tutto bene, ribadendo la presunta unità della coppia di fronte alla stampa considerata malevola e bugiarda? Eppure proprio le nuove occasioni pubbliche potrebbero diventare un’ulteriore fonte di sospetti. Molti si chiedono se l’atteggiamento complice dei Sussex sia stata davvero una dimostrazione del loro amore, oppure una strategia di persuasione abilmente orchestrata.

"Ambizioni" diverse

Il matrimonio tra Harry e Meghan sarebbe finito, la duchessa vorrebbe concentrarsi solo sulla sua carriera e il marito, con i suoi traumi e le sue lamentele, sarebbe diventato la classica “palla al piede” per lei. L’ombra che le offusca la luce del successo. Il duca, invece, starebbe pensando di tornare a Londra e riavvicinarsi alla famiglia d’origine e, secondo Lady Colin Campbell, avrebbe già contattato degli avvocati divorzisti. Addirittura trascorrerebbe molto tempo da solo nel San Vincente Bungalow, vicino Montecito, luogo in cui “si rifugia” per stare lontano da Meghan e non sentire le sue presunte recriminazioni. “Non hanno più le stesse ambizioni” , ha scritto il Telegraph.

Nessuna conferma, nessuna smentita. Solo indiscrezioni che Harry e Meghan hanno tentato di spazzare via tornando, dopo settimane, a farsi vedere insieme in due occasioni. La prima risale al 3 agosto scorso, vigilia del 42esimo compleanno della duchessa. I Sussex hanno diffuso un video di 2 minuti e 40 secondi in cui sono seduti uno accanto all’altra nel giardino della loro villa a Montecito. La coppia, tutta sorrisi e sguardi d’intesa, si lascia riprendere mentre telefona ai vincitori del Responsible Technology Youth Power Fund. Si tratta di un’associazione che sostiene l’uso responsabile delle nuove tecnologie e i progetti dei giovani in questo ambito. La Archewell Foundation ne è membro fondatore.

Il filmato non è bastato a placare le indiscrezioni su un possibile divorzio. Alcuni sostengono che la prova del naufragio del matrimonio sarebbe nell’imminente partenza di Harry per l’Africa. Un insider, però, ha detto al magazine Ok: “Va tutto bene, Harry andrà da solo in Africa, ma è un viaggio di lavoro”. Il principe, infatti, dovrebbe girare un documentario nel continente, ma al momento non sono trapelati altri dettagli in merito.

Il 4 agosto 2023, invece, i duchi sono stati avvistati a cena con degli amici in un noto e lussuoso ristorante italiano di Montecito, “Le Tre Lune”. Sembra che a fine serata il principe abbia detto ai suoi ospiti: “Io e Meghan? Mai pensato di lasciarci” . Eppure alcuni clienti che erano presenti nel locale in quello stesso momento avrebbero definito le espressioni rilassate e contente della coppia “una bella recita” .

Oltre alle apparizioni pubbliche c’è anche un progetto nuovo per i Sussex: la produzione del film Netflix tratto dal romanzo “Meet me at the Lake”, di Carley Fortune. Una storia che ha molto in comune con la vita di Harry e Meghan, a partire dal destino della madre della protagonista, morta in un incidente d’auto che ricorda fin troppo da vicino quello di Lady Diana nel Tunnel dell’Alma.

Eppure Harry e Meghan non convincono del tutto

Per Harry e Meghan farsi vedere è il modo più diretto e semplice per smentire le voci di un presunto divorzio. Basta saper sfruttare il potere dell’immagine. Le parole, per esempio una nota riportata da un portavoce, non avrebbero avuto lo stesso impatto mediatico. Inoltre rispondere al gossip sarebbe stata un’ammissione di interesse, chiamiamola così: i Sussex avrebbero mostrato al mondo intero di essere stati colpiti dai pettegolezzi, di averli presi in considerazione scendendo dal loro piedistallo avendo bisogno di replicare e, dunque, di dipendere in qualche modo dall’opinione degli altri.

Un’immagine, invece, dice tutto (o, almeno, tutto ciò che i duchi vogliono far sapere) senza la necessità di usare le parole. In modo indiretto, come fosse un messaggio tra le righe. Chi osserva può farsi un’idea di ciò che ha visto, ma non avrà mai alcuna prova che la sua interpretazione sia quella giusta.

Infatti, guardando il video dell’iniziativa benefica, oppure le foto al ristorante Tre Lune nessuno potrà confermare con certezza la teoria che si tratti di una strategia, ma non potrà neanche smentirla. Per questo tutto ciò che i Sussex fanno per allontanare il gossip non convince mai del tutto. C’è sempre il dubbio che ci tiene sospesi tra verità e bugia. A questo punto entrano in gioco gli esperti di linguaggio del corpo, che tentato di “leggere” le immagini, di capire ciò che “comunica” il comportamento di Harry e Meghan. Tutto quello che la coppia non dice a parole.

“Potenziale tensione”

L’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha analizzato il video in cui i duchi di Sussex premiano i vincitori del Responsible Technology Youth Power Fund e le sue conclusioni, rivelate al Mirror, non sono così ottimiste: “Harry e Meghan sono così pieni di sorrisi in questo filmato da sembrare genitori emozionati chini sul telefono mentre rispondono alla prima chiamata del figlio che ha lasciato casa per andare all’università”. I due, ha spiegato l’esperta, “si siedono vicini con il telefono tenuto tra loro, mentre cambiano posizione diverse volte” , ma “non viene mostrato alcun contatto fisico tra i due nella clip e nemmeno sguardi reciproci”. Mancherebbe totalmente il “contatto visivo”, ha puntualizzato la James . “A un certo punto Meghan guarda in basso mentre ascolta l’interlocutore e sembra che i suoi occhi inizino ad alzarsi, ma lo sguardo si abbassa di nuovo prima di raggiungere gli occhi di Harry”. Judi James è certa: “Ci sono piccoli segni di potenziale tensione”.

Meghan Markle compie 42 anni: l’affronto della Corona per il suo compleanno

"L'ansia" di Harry

Ci sarebbe un ulteriore indizio della “tensione” di cui ha parlato Judi James. Lo scorso 8 agosto il principe Harry è arrivato a Tokyo per seguire una partita di polo di beneficenza dell’Isps Sports Values Summit-Special Edition insieme all’amico Ignacio Figueras. Nelle foto e nel video girato all’aeroporto di Haneda il duca è apparso tranquillo e sorridente, ma anche in questo caso la James avrebbe trovato dei piccoli ma chiari segnali del fatto che qualcosa non andrebbe per il verso giusto.

Sempre al Mirror l’esperta ha dichiarato: “Il linguaggio del corpo in questo filmato è intenso, perché suggerisce che Harry abbia ereditato da sua madre Diana il tratto distintivo delle espressioni facciali variabili e contrastanti e delle emozioni che potevano oscillare o capovolgersi, [andando] dalla felicità alla profonda tristezza in un momento. I sorrisi di Diana potevano e lo facevano, dissolversi appena li guardavamo e qui i sorrisi di Harry fanno lo stesso. Nessuna espressione sembra in grado di fissarsi sul suo volto e lui passa da un aspetto rilassato e allegro a uno ansioso e tormentato in un attimo”.

Questa continua fluttuazione di espressioni e sentimenti riscontrata da Judi James è davvero lo specchio delle inquietudini del principe, oppure è solo un tratto caratteriale che riflette le sensazioni più immediate, legate al contesto di un preciso momento? Impossibile dirlo. Se anche questi repentini cambiamenti fossero collegati alle emozioni più profonde di Harry, nessuno potrebbe affermare con sicurezza (ma se è per questo neanche smentire) che derivino da una crisi con Meghan.