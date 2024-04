“Vuole le scuse di William e Kate": così Meghan complica il ritorno di Harry a Londra

Il prossimo 8 maggio il principe Harry sarà a Londra, alla St. Paul’s Cathedral, per la funzione religiosa in onore del decimo anniversario dalla creazione degli Invictus Games. Ancora incerta sarebbe la presenza di Meghan Markle. Addirittura sembra che la duchessa abbia rifiutato l’invito di William a Kate, i quali le avrebbero chiesto di tornare e portare con sé i piccoli Archie e Lilibet Diana. Date queste presunte premesse la pace tra Windsor e Sussex sarebbe quasi un miraggio, almeno al momento. Stando a nuove indiscrezioni, però, Harry avrebbe intenzione di riaprire il dialogo con il padre, il fratello e la cognata, ma finora non avrebbe neppure tentato di mettere in pratica il suo proposito per paura di ferire Meghan.

“Notti insonni”

“Sia Harry sia Meghan sono sulla lista degli ospiti ed è programmato un discorso, ma c’è ancora un punto interrogativo su Meghan. Accanto al suo nome c’è scritto ‘da confermare’” , ha rivelato un insider all’Express a proposito della presenza di Meghan alla St. Paul’s Cathedral di Londra, il prossimo 8 maggio. Harry ci sarà, lieto di celebrare i dieci anni dalla fondazione degli Invictus Games, mentre attorno a Meghan ci sarebbe ancora il mistero più fitto.

Una cosa, però, sarebbe abbastanza certa: i principi Archie e Lilibet Diana molto probabilmente non torneranno a Londra per l’evento. “Per nessun motivo Meghan porterebbe i figli nel Regno Unito. William e Kate hanno proposto a Meghan e a Harry di portare i bambini, che le loro due coppie e le loro famiglie provassero a recuperare, ma il suggerimento non sta portando da nessun parte” , ha dichiarato l’esperto reale Tom Quinn al Mirror. Da parte della duchessa di Sussex ci sarebbe una ferma opposizione sia all’idea di tornare nel Regno Unito, sia alla possibilità di portarvi i suoi figli. Questa ritrosia, però, sarebbe starebbe frenando il principe Harry, facendolo desistere da ogni tentativo di far pace con la famiglia.

Secondo quanto raccontato da Tom Quinn al Mirror, infatti, il duca si troverebbe tra due fuochi: da una parte vorrebbe riavvicinarsi a Carlo III, William e Kate, ma dall’altra non oserebbe per timore di ferire la moglie: “Harry e Meghan stanno trascorrendo notti insonni [pensando] a cosa dovrebbero fare quando Harry tornerà nel Regno Unito…lui dovrà fare qualcosa per riconoscere le grandi difficoltà che la sua famiglia sta attraversando, ma non vorrà né fare, né dire niente che sembri implicare meno di un sostegno incondizionato alla sua costantemente offesa moglie” . Pare di leggere tra le parole dell’autore una punta di ironia diretta proprio a Meghan, accusata di essere il vero ostacolo alla pace tra Windsor e Sussex.

“Meghan vuole le scuse”

“Harry vorrebbe ricucire i rapporti con sua cognata, suo fratello e suo padre” , ha proseguito Quinn. “Vede le cose con molta più tranquillità ora che ha detto la sua versione in Spare e in diverse interviste, ma non riesce a pensare al modo di farlo senza tenere fuori Meghan” . Il centro dell’intera questione sarebbe proprio ciò che la duchessa vorrebbe in cambio della sua disponibilità a tentare la via della pace con la royal family: “Di sicuro Kate non vuole scuse” per porre fine alla faida familiare, “ma Meghan assolutamente sì”.

Questo non sarebbe l’unico problema, secondo Quinn: “William pensa che l’intera situazione non sia altro che una tempesta in un bicchier d’acqua e non riesce a capire per quale motivo suo fratello non riesca a passare sopra a questo tipo di battibecchi che molti fratelli affrontano. Meghan e Harry si sentono feriti dal modo in cui sono stati trattati quando erano working members della royal family e William e Kate sentono di essere stati trattati male quando Harry e Meghan se ne sono andati e Harry ha pubblicato Spare”.

Se c'è davvero la volontà di fare pace da entrambe le parti, una volta preso atto delle divergenze e delle incomprensioni, sarebbe il caso di lasciare da parte torti e ragioni e fare un passo verso l'altro, cercando di parlare nella maniera più serena possibile. Altrimenti questa condizione di stallo e musi lunghi potrebbe essere destinata a durare ancora a lungo. L'8 maggio 2024 sarebbe una buona occasione per provare. Chissà se i principi di Galles e i duchi di Sussex sapranno (e vorranno) coglierla.