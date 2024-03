Ecco perché nemmeno la malattia di Kate farà riconciliare William e Harry

I rapporti tra Harry, Meghan e la royal family sarebbero così deteriorati che neppure il toccante discorso con cui Kate ha rivelato di avere un tumore, lo scorso 22 marzo, potrà sanare le incomprensioni. A parte un messaggio asettico di pronta guarigione i duchi di Sussex, dicono gli esperti, non si muoveranno da Montecito, limitandosi a osservare dall’altra parte del mondo la complicata situazione in cui versa la monarchia britannica.

Pasqua in privato ad Anmer Hall

Kate Middleton ha bisogno di riposo, tranquillità e privacy. Di riuscire a spegnere totalmente il rumore di sottofondo dei pettegolezzi che l’ha letteralmente perseguitata fino all’annuncio della malattia. Ora la principessa sta affrontando una battaglia che richiede tutte le sue energie e la sensibilità che molti le hanno negato in nome di qualche like. Così, approfittando delle vacanze scolastiche dei figli, dal 22 marzo al 17 aprile, William e Kate hanno deciso di trascorrere un periodo di tempo in privato, in famiglia: lo scorso 23 marzo sono partiti per Anmer Hall, nel Norfolk. La coppia, ha riportato il People, non prenderà parte alle celebrazioni pubbliche di Pasqua. Del resto la nota ufficiale relativa all’intervento di Kate, diffusa lo scorso 17 gennaio, aveva già chiarito che rivedremo in pubblico la principessa solo “dopo Pasqua” . È certa, invece, la presenza di Carlo III alla funzione religiosa della prossima domenica alla St. George’s Chapel (Windsor).

Un avvertimento “strategico”

Se qualcuno ha pensato che la malattia di Kate potesse contribuire al riavvicinamento tra Windsor e Sussex e Pasqua potesse diventare l’occasione perfetta per un ritorno dei duchi nel Regno Unito, forse ha sbagliato su tutta la linea. Stando alle indiscrezioni, infatti, Harry e Meghan avrebbero saputo del cancro della cognata dalla televisione, come tutti noi. “Non avevano idea” dei problemi di salute di Kate, hanno detto le fonti al New York Post. L’esperto Tom Quinn, invece, ha rivelato al Mirror che le cose sarebbero andate diversamente: “Harry e Meghan sono stati informati della diagnosi di cancro di Kate, ma solo poco tempo prima dell’annuncio in televisione. Per il Palazzo è stato un grande problema comunicarlo [ai duchi], perché se li avessero lasciati all’oscuro fino alla diffusione del videomessaggio di Kate, ci sarebbe stato il grosso rischio che la coppia si lamentasse di nuovo di essere stata trattata male dalla royal family. Dirlo poco prima della messa in onda significava che avrebbero potuto lamentarsi di essere stati ignorati, mentre allo stesso tempo il Palazzo sapeva che il rischio che la coppia potesse spifferare tutto prima della diffusione del filmato era minore” . Un avvertimento “strategico” .

“Auguri di pronta guarigione”

Poco importa che i duchi di Sussex non siano stati avvertiti della malattia di Kate, o siano stati informati con breve preavviso rispetto alla diffusione del video. Cambia poco per quel che concerne le relazioni con la Corona. Anzi, per meglio dire entrambi i casi sembrano sottolineare in modo piuttosto palese la loro esclusione dalla royal family. Dopo il discorso Harry e Meghan hanno pubblicato una breve, scarna dichiarazione: “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia e speriamo che possano farlo in privato e in pace” i principi di Galles. Secondo il Daily Mail sarebbe impossibile sapere se sia trattato di una telefonata o di una videochiamata, ma a Gb News la commentatrice reale Sarah Louise Robertson ha parlato di “alcuni messaggi di testo” . Comunque la conversazione sarebbe stata molto formale, addirittura gelida. A tal proposito l’esperto Tom Quinn ha rivelato al Mirror: “Harry e Meghan hanno contattato William ma il loro è stato semplicemente un messaggio privato di solidarietà e non vi è stato alcun accenno [alla possibilità] che i fratelli recuperino [il rapporto] e mettano una pietra sul passato, o che Harry torni presto nel Regno Unito”.

Esclusi dai problemi della famiglia?

I motivi dell’ostracismo e della malcelata freddezza sarebbero evidenti: l’ostilità tra William e Harry, cresciuta a dismisura a ogni nuova dichiarazione del duca e la mancanza di fiducia della royal family nei confronti dei Sussex. “William…è ancora ferito da tutto ciò che Harry ha detto in passato, ha risposta [alla chiamata]…ma non è affatto il tipo di risposta cordiale e informale che ci si aspetterebbe tra fratelli. È più simile al tipo di comunicazione tra due diplomatici un po’ diffidenti” , ha aggiunto Quinn. “[Harry e Meghan] sono stati lasciati fuori da qualunque dettaglio riguardante la salute di Kate” , ha dichiarato un insider al People. “Chiaramente non vi è alcuna fiducia” . Dello stesso avviso l’esperto reale e storico Richard Fitzwilliams, che al Time ha ribadito la difficoltà di ricomporre una frattura così profonda in così poco tempo e senza delle vere spiegazioni: “…I fratelli non hanno avuto contatti per mesi e la fiducia è stata distrutta” . La questione del risentimento tra i principi e quella relativa al crollo della stima nei confronti di Harry e Meghan vanno di pari passo, non sono due problemi nettamente scindibili, quindi devono essere risolti insieme, ma ci vuole tempo, pazienza e volontà.

Un ritorno “controproducente”

I tabloid si chiedono se i Sussex voleranno comunque nel Regno Unito ora che Kate è malata (come ha già fatto Harry dopo aver appreso la notizia del cancro di Carlo III), tentando la via della riconciliazione con la famiglia reale. Non tutti gli esperti, però, concordano sull’ipotesi che il ritorno sia una buona idea: “Penso che sarebbe controproducente” , ha detto al Daily Mail lo storico Hugo Vickers. A proposito di una futura pace tra William e Harry ha aggiunto: “Speriamo, ma per essere onesti non credo che sia in programma al momento. Devono accadere un sacco di cose prima che ci sia la possibilità” , sostenendo che un ritorno proprio adesso “sarebbe solo una spiacevole distrazione” . Una seccatura che i principi di Galles eviterebbero volentieri: “Il ‘problema Harry’ è l’ultima cosa a cui pensano il principe William e la principessa Catherine” , ha titolato il Telegraph, riprendendo l’opinione di un insider. “[William] ha sempre fatto il possibile per proteggere la sua famiglia” , ha specificato la fonte. Tutta l’attenzione e l’energia dell’erede al trono è concentrata su Kate, che ora non ha certo bisogno delle lamentele dei duchi, ma di “tempo e spazio” per riprendersi.

Harry a Londra a maggio

Il prossimo 8 maggio alle 18 del pomeriggio (ora italiana) il duca di Sussex sarà a Londra, ma per partecipare a una funzione religiosa alla St.Paul’s Cathedral per il decimo anniversario dalla nascita degli Invictus Games. Ancora incerta è la presenza della duchessa. Un insider ha rivelato all’Express: “Sia Harry sia Meghan sono sulla lista degli ospiti ed è programmato un discorso, ma c’è ancora un punto interrogativo su Meghan. Accanto al suo nome c’è scritto ‘da confermare’” . Non facciamoci illusioni, però. Per i commentatori reali la visita del principe potrebbe non avere alcun impatto sul rapporto tra Windsor e Sussex, anche se sarà la prima nel regno dopo il discorso di Kate: “Data la diagnosi di cancro di Kate Harry di certo farà degli sforzi per vedere suo fratello e Kate…se accadrà sarà un incontro molto breve e attentamente pianificato per durare un breve lasso di tempo, in modo che i fratelli possano evitare qualunque conversazione difficile” , ha spiegato al Mirror Tom Quinn. Insomma già le premesse non sono proprio esaltanti. L’esperto ha anche precisato: “Allo stesso tempo Harry sa come apparirà [la situazione] se torna nel Regno Unito e non fa visita al fratello e a Kate. Sarà un momento molto imbarazzante”.

Una futura riconciliazione?