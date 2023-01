Melissa Satta e Zhang? Ora spunta la foto del bacio a Matteo Berrettini

Se era bastato un like e un commento a un post Instagram per scatenare il gossip su un presunto flirt tra Melissa Satta e Steven Zhang, figuriamoci cosa possono provocare le foto che stanno circolando da ore sui social network e che immortalano l'ex velina di Striscia e il tennista insieme in un locale in atteggiamenti decisamente complici.

Le foto rubate, è proprio il caso di dirlo visto che sono stati alcuni clienti del locale a scattarle con i cellulari, sono state pubblicate dalla blogger Deianira Marzano nelle storie della sua pagina Instagram e il chiacchiericcio si è scatenato. Nelle immagini si vedono Melissa Satta e Matteo Berrettini all'interno di un locale milanese nel post partita dell'Olimpia Milano. Entrambi hanno assistito, separatamente, al match di basket svoltosi nella serata di venerdì al Mediolanum Forum. La pagina ufficiale della squadra dell'Olimpia ha condiviso una foto di Berrettini a bordo campo come guest star della gara, mentre Melissa si è immortalata sugli spalti in compagnia di due amiche.

Le foto nel locale a Milano

Al termine del match, però, i due si sono ritrovati in un locale nel cuore di Milano e gli atteggiamenti sono sembrati essere quelli di chi si conosce fin troppo bene. " Sono stati insieme tutta la sera e si sono baciati", ha scritto un follower della Marzano, condividendo lo scatto dei due l'uno di fronte all'altra vicinissimi. Mentre di un'altra foto, dove la Satta e Berrettini stanno parlando, un altro utente ha raccontato: "Ma stanno insieme? Erano alla partita al Forum ". E la notizia ora infiamma il gossip.

Del resto, sia il tennista che la Satta sono single da tempo. Dopo la rottura con la storica fidanzata avvenuta lo scorso marzo, lui si sarebbe frequentato per un breve periodo con la conduttrice radiofonica Paola Di Benedetto, mentre lei ha detto addio all'imprenditore Mattia Rivetti pochi mesi fa dopo due anni di relazione. Dietro l'angolo, però, c'è sempre l'ombra del presidente dell'Inter Steven Zhang, che ha un'amicizia speciale con l'ex velina sarda. Lo scambio di like e il commento a un post Instagram tra l'imprenditore e la Satta hanno fatto pensare che tra loro potesse esserci qualcosa di più e chissà che Melissa non sia al centro di una contesa tra i due influenti uomini.