Belen rompe il silenzio: la "frecciata" su Instagram

Dopo giorni di silenzio social, Belen Rodriguez è tornata su Instagram e ha condiviso con i suoi follower un messaggio, che sembra essere una chiara frecciata a chi, da giorni, giudica la sua vita e le sue scelte. Da quando è sparita dalla televisione (lasciando la conduzione di "Tu si que vales" e "Le Iene") e dal web, i suoi ultimi post sono stati bersaglio di critiche e giudizi, ma la showgirl è sempre rimasta a guardare senza mai esporsi, almeno fino a poche ore fa, quando ha condiviso una citazione pungente nelle storie della sua pagina Instagram.

Come sta Belen Rodriguez

Lo stato di salute di Belen Rodriguez è al centro della cronaca rosa da giorni. " Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene", ha detto Fabrizio Corona domenica scorsa durante l'ospitata da Mara Venier a "Domenica In", confermando l'indiscrezione che era già trapelata da Alessandro Cattelan, al quale la showgirl aveva dato buca parlando proprio di un malessere. Nelle scorse ore, fonti vicine all'argentina hanno confermato che mamma Veronica è al fianco della figlia per aiutarla a superare il difficile momento dopo la separazione da Stefano De Martino e la seria perdita di peso. Mentre i figli Santiago e Luna Marì sono stati affidati alle cure dei rispettivi padri, il silenzio social della Rodriguez ha fatto preoccupare i fan. Almeno fino a poche ore fa.

Il nuovo messaggio social di Belen