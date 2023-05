"Mi fa male...". Lo sfogo di Arisa a Verissimo

Alla finale di Amici di Maria De Filippi c'era anche uno degli allievi di Arisa, Wax, che ha combattuto fino alla fine per provare ad aggiudicarsi il titolo dell'edizione. Arisa è stata uno dei perni di questa stagione e, salvo sorprese, dovrebbe ricoprire il ruolo di insegnante nella scuola anche il prossimo anno. Alla vigilia della serata conclusiva, l'artista ha rilasciato un'intervista a Silvia Toffanin per Verissimo e ha parlato sia di Amici sia del suo ultimo singolo, confessando di avere vissuto momenti difficili nel corso della sua carriera.

Il rapporto con le critiche

In collegamento con lo studio di Verissimo, Arisa ha raccontato delle sue fragilità e insicurezze, che spesso l'hanno portata a non sentirsi all'altezza delle situazioni. In quei momenti di debolezza, la cantautrice ha ammesso di avere addirittura pensato di lasciare il mondo della musica, quando le critiche e la pressione erano troppo forti. Ed è proprio del suo rapporto con i giudizi degli altri che Arisa ha parlato con Silvia Toffanin: " Se sei a posto con te stesso, uno pò dire quello che vuole. Ma non sempre si riesce". Poi ha confessato quali parole l'hanno ferita maggiormente nel corso della sua lunga carriera: "Quando mi dicono: 'Quella è matta. È matta, è matta'. Però adesso penso che si siano resi conto tutti che è solo il mio modo di essere. Non sono matta, sono solo un po' frou frou ".

L'amore in pausa