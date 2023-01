"Mi ha denunciato". Mara Venier nei guai per Gina Lollobrigida

Francisco Javier Rigau, ex marito di Gina Lollobrigida, ha denunciato Mara Venier. A rivelarlo è stata la conduttrice di Domenica In nel corso dell'ultima intervista rilasciata a La Stampa. L'uomo, 63 anni, avrebbe denunciato anche altre persone vicino all'attrice scomparsa il 16 gennaio scorso. Mara Venier è stata sempre molto legata a Gina Lollobrigida e il 22 gennaio - a pochi giorni dalla morte della diva - ha voluto dedicarle una puntata speciale di Domenica In. Un ricordo attraverso video e immagini, oltre che testimonianze, dei mille volti artistici di Gina Lollobrigida.

" Volendo molto bene a Gina e conoscendo parecchie cose di lei, più di tanti che parlano a vanvera, ho raccontato chi era attraverso le immagini" , ha detto la conduttrice nell'intervista, lanciando una stoccata all'indirizzo di chi - come la contessa Federici, con la quale litigò a La Vita in diretta settimana scorsa - hanno parlato della vita della diva senza conoscerla a fondo. Ed è proprio nel corso della puntata, quando in studio è arrivato l'assistente personale della Lollobrigida, Andrea Piazzolla, che la Venier ha rivelato di essere stata denunciata.

La denuncia e il chiarimento

" Mi sono già presa una denuncia, tu ti prendi tutta la responsabilità di ciò che dici ”, ha detto la conduttrice passando la parola a Piazzolla, che ha raccontato i suoi ultimi anni al fianco di Gina come suo assistente personale. Ma la Venier non ha chiarito chi o perché l'avesse denunciata. La spiegazione è arrivata poche ore fa, nell'intervista che la presentatrice veneta ha rilasciato a la Stampa, dove ha svelato: " Si sono stata denunciata dal Signore Spagnolo, come lo chiamo io. Ha denunciato tutti per via dell'intervista rilasciata a Domenica In da Gina. Come vede, però, non me so' spaventata tanto ".