"Ha fatto bene a mandarla a quel paese". Il marito della Venier sbotta sui social

Sono volate letteralmente le pezze in studio a La vita in diretta giovedì pomeriggio. Mentre Alberto Matano discuteva con le due ospiti della vita privata di Gina Lollobrigida, Mara Venier ha telefonato in diretta contestando le dichiarazioni della contessa Marisela Federici con toni decisamente infuocati. A poco più di ventiquattro ore dall'episodio, che sul web ha suscitato molto scalpore, è intervenuto anche il marito di Mara Venier, difendendo la moglie: " Ha fatto bene a mandarla a quel paese la contessa ".

La telefonata al vetriolo, che Mara Venier ha fatto a sorpresa durante l'ultima puntata de La Vita in diretta, sta facendo molto discutere sul web. La maggior parte degli utenti dei social network si sono schierati in difesa della Venier, che durante la telefonata ha usato parole durissime nei confronti della Federici. "Mi fa orrore il tuo cinismo, Marisela. Ma tu che ne sai di verità, di dolore, di sofferenza che stai in villa a fare le cene ", ha sbottato in diretta la conduttrice veneziana, mentre la contessa la punzecchiava.

E alla fine la Venier, stanca di sentire parlare male dell'amica Gina Lollobrigida, ha attaccato il telefono malamente. Durante la puntata de La vita in diretta, più volte, la contessa era risultata inopportuna nel parlare della Lollobrigida, definendo la sua situazione persona con l'ex marito e l'assistente " tragicomica " e ridendo delle vicissitudini private della diva.

La reazione dei social e le parole del marito della Venier

Il video della sfuriata della conduttrice di Domenica In è diventato virale su Twitter e Instagram e tantissimi hanno condiviso il suo pensiero: " Brava Mara. Ma chi invita questa che ride e che manca di rispetto alla nostra Lollo!", "Oohhh finalmente qualcuno gliene ha cantato quattro a sta snob! Brava Mara", "Mara ha seguito molto la Lollobrigida in questi ultimi anni.... le vuole bene... capisco perfettamente la sua rabbia di fronte alle falsità!"