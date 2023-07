"Mi ha salvato Ambra". La gaffe di Michelle Hunziker al matrimonio di Versace

Per fortuna ci sono gli amici che, nel caso di Michelle Hunziker, hanno un nome solo: Ambra Angiolini. Grazie all'attrice romana, infatti, la showgirl svizzera ha evitato una clamorosa gaffe durante il matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano, che si è svolto nel weekend in un'afosissima Roma.

Il fratello di Donatella e Gianni Versace ha sposato Francesca De Stefano, avvocato e produttrice cinematografica, dopo diciannove anni di fidanzamento. Alla cerimonia romana, uno degli eventi più glamour degli ultimi anni, erano presenti numerosi vip tra i quali Alba Parietti, Mariagrazia Cucinotta, Eleonora Daniele, Aurora Ramazzotti, sua madre Michelle Hunziker e Ambra Angiolini oltre a numerosi personaggi del mondo della moda internazionale. Le nozze sono state celebrate nella chiesa di Santa Maria in Lucina ma è proprio all'interno dell'edificio sacro, che la conduttrice svizzera ha rischiato di attirare l'attenzione degli oltre cento invitati.

La confessione della Hunziker

A svelare cosa è accaduto in chiesa durante il rito religioso è stata Michelle Hunziker, che a fine giornata ha condiviso una serie di foto e video sulla sua pagina Instagram raccontando il curioso episodio. La conduttrice ha pubblicato un selfie in compagnia della Angiolini, spiegando: " Io che dall'emozione mi vien da applaudire in chiesa e per fortuna c'eri tu amica mia ". Insomma, la showgirl svizzera ha rischiato di interrompere il rito con una serie di applausi spinta dall'onda dell'emotività, ma Ambra l'ha fermata in tempo impedendole di attirare l'attenzione e turbare il momento riservato ai coniugi. L'episodio, però, non è rimasto isolato. A raccontare cosa è successo poco dopo è stata Ambra Angiolini che, attraverso le storie del suo account Instagram, ha aggiunto un ulteriore dettaglio: " Anche Amen in solitaria è stato un grande momento ".

Le critiche per l'abito nero