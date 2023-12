"Mi hai rotto le..." L'ira di Stefano Bettarini contro Selvaggia Lucarelli

Volano stracci anche a Natale tra Stefano Bettarini e Selvaggia Lucarelli. Il motivo? Le pagelle della giornalista dopo la finale di Ballando con le Stelle. La giurata dello show del sabato sera di Rai Uno, infatti, ha assegnato dei voti ai concorrenti della 18esima edizione di Ballando ma, a quanto pare, all’ex calciatore non è andato a genio un commento a proposito di Simona Ventura, sua ex moglie, che lo tirava in ballo. È per questo che Bettarini ha voluto dire la sua, non riservando di certo parole carine nei confronti della Lucarelli.

La pagella di Selvaggia Lucarelli

Come anticipato, la giornalista, una volta conclusasi l’esperienza di Ballando con le Stelle - che ha visto trionfare Wanda Nara e Pasquale La Rocca, seguiti da Simona Ventura e Samuel Peron – si è “divertita” nel dare i voti a tutti concorrenti scesi in pista nello show di Milly Carlucci. Tuttavia, a scatenare l’ira di Bettarini è stata la pagella sull'ex moglie, Simona Ventura, in cui è stato menzionato l’ex calciatore: “La quasi signora Terzi è arrivata seconda. Non sono riuscita a convincerla a restituire la caparra e a sposare uno a caso, tipo Pasquale La Rocca. Ma come direbbe lei, ha fatto un bel percorso”, ha scritto la Lucarelli.

Poi ha aggiunto: “Durante la finale aveva la faccia di chi ha capito che purtroppo la sfida era con una specie di cyborg della danza, ma in fondo ci è piaciuta per questo. Ha dimostrato di saper perdere con il sorriso, sfoggiando le gambe più belle di sempre”. È a questo punto che è arrivata la stoccata ai danni di Bettarini: “Si è raccontata così bene che finalmente abbiamo capito tutto della sua vita. Tranne Bettarini, ovviamente. Voto 10”.

La reazione di Stefano Bettarini

Immediata la reazione piccata di Bettarini che non le ha mandate di certo a dire; infatti, l’ex calciatore si è lasciato andare ad uno sfogo abbastanza duro ai danni della Lucarelli. Naturalmente, ad infastidirlo la battuta finale della giurata di Ballando che ha espressamente lasciato intendere di non aver compreso la scelta della Ventura di condividere parte della sua vita con l’ex calciatore, con cui è stata sposata dal 1998 al 2008 e con cui ha avuto due figli, Niccolò e Giacomo.

Così, Bettarini ha reagito pubblicando una storia sul suo profilo Instagram: “Lucarelli, le pa*le me le hai già rotte abbastanza”, ha tuonato Stefano. Poi, ha rincarato la dose: “Limitati a fare l'albero di Natale che è l'unica cosa che puoi fare”. Ma non è finita qui, perché a questo punto sono anche arrivati gli insulti: “P.S e ricorda i guanti. Che le tue manine tozze e corte mi prendono freddo. Non vorremmo mai. Ti aspettano in tanti”. Infine, ha concluso, senza troppi giri di parole: “Tu non hai le pa*le di Natale per menzionarmi. Io ne ho da vendere”.