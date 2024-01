"Mi mancherà tutto di te, buon vento". Morta la madre di Simona Izzo

Si è spenta all'età di 92 anni Liliana D'Amico, madre dell'attrice Simona Izzo. La donna era ricoverata in ospedale da alcuni giorni, ma i familiari non avevano fatto trapelare alcuna notizia sulle sue condizioni di salute fino al triste annuncio. A dare la notizia del decesso è stato il genero Ricky Tognazzi attraverso la sua pagina Instagram con un accorato addio. "Ciao Lilly, stanotte te ne sei andata, ma prima hai voluto salutare me e Simona con il tuo sguardo limpido e la tua voce sincera cogliendoci di sorpresa, ci hai detto: 'Quanto siete belli'", ha scritto sul web l'attore, concludendo: "Sei sempre stata così Lilly, adorabile e generosa. Sarai per sempre viva negli indelebili ricordi di una vita passata insieme. Sei stata una madre meravigliosa anche per me cara Lilly. Grazie".

Liliana D'Amico è deceduta nella tarda serata di giovedì 25 gennaio, ma la figlia Simona Izzo ha scelto di rimanere in silenzio fino a oggi, quando sulla sua pagina Instagram si è lasciata andare al dolore e ha salutato la madre con un ricordo toccante: "Imprenditrice e pianista ma anche allevatrice di figli nipoti e giardini mi ha allietato la vita con la solarità e la bellezza. Le sue ultime parole sono state per me: 'Non andare su Google per le parole crociate', che abbiamo fatto insieme fino all ultimo". Per Lilly, come la chiamavano parenti e amici, c'è stato il tempo anche per un ultimo desiderio, come ha raccontato l'attrice: "Ha voluto un caffè macchiato con latte tiepido. L'infermiere di terapia intensiva ha detto: 'Attenzione potrebbe farle male' ma Lilly ha sorriso e con una siringa si è succhiata l'ultimo caffè con latte tiepido".

Simona Izzo ha ricordato con commozione la madre: "Mi mancherà la capacità di reazione, il giudizio sul mondo, le mani sul pianoforte, l'azzurro corrusco dei suoi occhi, il sorriso perfetto, il suo 'cimunin' solo lei mi chiamava così". Nel suo ultimo saluto affidato al web, l'attrice ha ricordato l'amore di sua madre anche per Tognazzi, "il suo genere preferito", e quel "benino" pronunciato da Liliana poco prima di spegnersi. "Sapeva vivere e ha saputo andarsene con la dignità con la quale ha vissuto. Ciao mamma mi mancherà il tuo acume, il cuore ce l'ho già in tasca. Ci somigliamo così tanto che mi basterà guardarmi allo specchio per rivederti", ha scritto Simona Izzo, rivolgendo una richiesta a sua mamma: "Se ce la fai dai una occhiata al mio giardino e orienta le piante e quando nascono le tortore controllane la maturazione, ricordi quanto piacevano a papà? Le alleverete insieme .. da qualche parte .. buon vento". I funerali di Liliana D'Amico si svolgeranno sabato 27 gennaio nella chiesa di Sant'Agnese fuori le mura alle ore 11.