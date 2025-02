Il malore, poi il ricovero: perché Luciana Littizzetto non è andata da Fazio. Come sta

Ascolta ora 00:00 00:00

Come ogni domenica Luciana Littizzetto era attesa a "Che tempo che fa" ma da Fabio Fazio non si è presentata. Subito dopo l'intervista a Carlo Conti il conduttore avrebbe dovuto accoglierla in studio per la consueta parentesi a lei riservata ma, con una telefonata a sorpresa in diretta, la comica torinese ha svelato di avere avuto un serio problema di salute, che l'ha fatta finire in ospedale.

Cosa è successo

" Stavolta non sono caduta, però sono in ospedale ", ha scherzato Luciana Littizzetto, ricordando il brutto incidente avuto nel 2019, quando si fratturò rotula e polso cadendo per strada a Torino. Poi ha proseguito: " Mi mancava una permanenza in ospedale. Martedì sera mi sono sentita male, pensavo fosse influenza e invece ho una pancreatite acuta". Durante la telefonata in diretta a "Che tempo che fa" Littizzetto ha fatto sapere di essere in fase di miglioramento ma di essere tutt'ora ricoverata presso l'ospedale Humanitas di Torino, dove si trova dallo scorso martedì quando si era recata in pronto soccorso per i primi accertamenti.

Come sta Luciana Littizzetto

" Ora sto bene, i valori stanno scendendo, ma bisogna fare attenzione. Io ho la soglia del dolore alta e ho aspettato un po’ a farmi vedere, aspettando che passasse. Con questo malanno bisogna fare attenzione: bisogna lasciare quieto il pancreas e stare a digiuno ", ha dichiarato Littizzetto, scherzando sui pasti dell'ospedale: " Stasera colpo di scena mi hanno dato passato di verdure e pollo bollito. Mi hanno anche un po’ drogato e mi sono trovata bene ". Nonostante il ricovero la comica non ha perso la sua vena ironica, ma tra una battuta e l'altra ha voluto fare anche un ringraziamento.

Il ringraziamento

Poco prima di concludere la telefonata con Fazio la comica ha rivolto un pensiero al personale sanitario italiano: " Ringrazio tutti quelli che lavorano in ospedale, quelli che fanno il turno di notte e stanno in piedi per ore, che stanno nei pronto soccorso, tutti. Abbiamo una ricchezza, delle eccellenze, che è la sanità pubblica, non buttiamola via" .

Dobbiamo essere più contenti di avere quello che abbiamo, non perdiamolo

Non è chiaro quando Littizzetto verrà dimessa e potrà tornare in televisione, intanto pensa alla sua salute e a Fazio, che le ha detto che la sua mancanza si sente, ha replicato: "".