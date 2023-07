“Mia madre...”. Harry e Meghan sostengono di essere in contatto con lo spirito di Diana

Il nuovo gossip che vede protagonisti Harry e Meghan va preso con le classiche pinze. Ora più che mai. Il principe, infatti, avrebbe confessato a un amico che sua moglie sarebbe in contatto ultraterreno, diciamo così, con Lady Diana. La coppia chiederebbe consiglio alla defunta principessa su ogni paso da compiere. La popolarità dei Sussex è in picchiata, però se questa indiscrezione si rivelasse vera, saremmo davvero sull’orlo del delirio.

Meghan medium?

Lo scorso primo luglio, giorno in cui la principessa del Galles Diana avrebbe compiuto 62 anni, l’esperto reale Tom Bower ha fatto una rivelazione clamorosa e incredibile, nel senso più letterale del termine, durante un’intervista alla televisione britannica: una fonte anonima, vicina ai Sussex, gli avrebbe riferito che Meghan Markle sarebbe in contatto con lo spirito di Lady D. A raccontare all’insider questo aneddoto, per il quale ogni definizione è puro eufemismo, sarebbe stato proprio Harry.

Non è chiaro in che modo la duchessa di Sussex cercherebbe di comunicare con il fantasma della defunta principessa. Una classica seduta spiritica da romanzo gotico? Impossibile saperlo, almeno per il momento, ma Harry sarebbe convinto di parlare con Diana, tanto da assicurare alla fonte anonima: “Mia madre approva tutto ciò che faccio, ci appoggia in tutto” . La vicenda è assurda e non aiuta per niente Harry e Meghan a riconquistare la popolarità perduta.

Inoltre questa indiscrezione fa venire in mente un passaggio del memoir “Spare. Il Minore”, in cui il principe ha scritto di aver chiamato una medium per riuscire a mettersi in contatto con la madre. Anche in quel frangente lo spirito di Diana avrebbe lasciato un messaggio, assicurando di essere sempre accanto a Meghan e ai suoi nipoti.

Opzioni pericolose

Ascoltando le parole di Bower è impossibile non fare alcune riflessioni molto serie: il racconto potrebbe essere una menzogna, inventata da chissà chi per colpire l’immagine già traballante dei Sussex e screditarli. Oppure la coppia potrebbe aver costruito questa storia bizzarra per tentare di conquistarsi le simpatie del pubblico che non ha mai dimenticato Lady Diana, presentandosi come unici e veri eredi morali della principessa. Ipotesi, questa, desolante, perché vorrebbe dire che i duchi stanno sfruttando fino all’osso il nome della principessa scomparsa, anche con rivelazioni sopra le righe, eccentriche, pur di non finire nel dimenticatoio.

La terza opzione, invece, è molto più inquietante: Harry e Meghan crederebbero davvero di aver stabilito un contatto con l’Aldilà mente, invece, si tratta solo di illusioni create dalla loro mente, dal desiderio di assomigliare a Diana. Molti esperti sostengono che la duchessa sarebbe quasi ossessionata dalla suocera, tanto da cercare di emularla nei look, nei gesti, nell’impegno umanitario. Harry, poi, non avrebbe mai superato la morte della madre e questo lo renderebbe più fragile. Inoltre quest’ultima ipotesi fa pensare, sebbene con le dovute distinzioni, a ciò che sarebbe accaduto anni dopo la morte di Evita Peron.

Si dice, ma non è mai stato dimostrato, che Lopez Rega, assistente di Juan Domingo Peron e appassionato di esoterismo, avrebbe svolto dei discutibilissimi “riti magici”, sul corpo di Evita, allo scopo di “trasmettere” il carisma di questa celebre donna all'ultima moglie di Peron, Isabel Martinez.

Le due narrazioni sono molto diverse, nel caso di Evita siamo alla pura follia, ci sarebbe persino un cadavere di mezzo, però qualcosa le accomuna: l’incapacità di accettare la fine di una persona che si riteneva indistruttibile e che, invece, era umana come tutti e, come tale, soggetta alle leggi del mondo. L’esasperato senso di mancanza genera la volontà di far rivivere il mito, quel raro fascino che ha conquistato le folle. Si tenta di ricreare quella magia (non in senso esoterico), quel carisma che se ne è andato per sempre con la persona defunta. Agire in questo modo nasconde il desiderio di ottenere una impossibile approvazione “postuma”, tentando di colmare un’assenza profonda. Non a caso Harry avrebbe detto che sua madre “concorderebbe” con le sue scelte di vita.

Il fantasma di Diana

In passato Harry ha raccontato che nel 2018, durante una visita con Meghan alla tomba di Diana, situata ad Althorp, la duchessa avrebbe posato una mano sulla pietra e chiesto alla suocera di guidare i suoi passi a corte. In linea teorica da un simile aneddoto non si deduce nulla di strano: è una specie di preghiera di un credente che spera nella protezione di chi non c’è più. Attiene alla sfera privata, alla sensibilità e alla fede, che sono soggettive.

Invece le leggende sul presunto fantasma di Lady Diana, che si aggirerebbe nella residenza della famiglia Spencer ad Althorp, o nella chiesa vicina di St. Mary The Virgin sono racconti fantasiosi, magari creati per sorprenderei turisti. Qualcuno sostiene persino che la principessa non sarebbe stata sepolta ad Althorp, ma proprio nella chiesa di St. Mary. Non ci sono basi razionali per dichiarare una cosa del genere. Anche in questo caso c’è il desiderio di pensare che qualcosa di Diana sia ancora qui con noi, che lei non sia andata via del tutto, in un modo così banale, se vogliamo. La verità, però, è che la madre di William e Harry non c’è più e, forse, sarebbe più corretto lasciarla riposare in pace.