"Mia mamma ci litigava". Belen svela perché è finita con Elio Lorenzoni

A quattro mesi di distanza dalla fine della sua ultima relazione Belen Rodriguez ha svelato i motivi dietro all'addio all'ex fidanzato Elio Lorenzoni, l'uomo con il quale aveva voltato pagina dopo il divorzio da Stefano De Martino. L'argentina ha confessato cosa l'ha spinta a troncare la relazione subito dopo il rientro da una lunga vacanza in Argentina dello scorso Capodanno: "Non andavamo più d'accordo e con mia madre sono volati coltelli".

L'occasione per fare un po' gossip è stata l'ospitata di Belen e sua sorella Cecilia a Radio Deejay. Le due argentine sono state ospiti di Alessandro Cattelan nel suo programma mattutino principalmente per parlare dell'esperienza vissuta insieme nel reality Celebrity Hunted. Ma tra una chiacchiera e l'altra, Belen ha anche vuotato il sacco sulle motivazioni, che l'hanno spinta a rompere con Elio Lorenzoni, l'imprenditore bresciano con il quale ha avuto una relazione di circa sei mesi.

Il viaggio in Argentina con la famiglia

"Siamo andati in Argentina per festeggiare il Capodanno. C'erano Cecilia, Ignazio, Jeremias, Deborah che è la sua fidanzata, i due suoi cani, i due cani degli altri, il cane di mia zia, mia mamma, mio padre, io, il mio ex fidanzato, i miei figli. Non puoi capire i coltelli che sono volati", ha dichiarato Belen in radio, parlando del suo ex compagno e di cosa è successo in Sudamerica tanto da spingerla a chiudere la relazione. "Mia madre non ci andava d'accordo, mia mamma mi ha dato ragione assolutamente su tutti gli aspetti, cosa che non fa mai. Quindi quando mi ha dato ragione e ha iniziato a litigare lei con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa. Ah i coltelli che sono volati", ha proseguito la showgirl.

I motivi dell'addio a Elio Lorenzoni

A quel punto Belen ha raccontato che da sempre sua madre, Veronica Cozzani, è il "termometro della sua vita" e che è in grado di capire, con largo anticipo che può essere adatto a stare al fianco della figlia sia personalmente che professionalmente. "Se mia madre inizia piano piano a guardare male la persona con la quale sto, che sia un’amica, un fidanzato, un collaboratore di lavoro lo fa fuori. rottura è stato che non andavamo più d'accordo, ma per me il parere di mia madre è importante".