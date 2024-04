"Mia moglie sta male, ha bisogno di me". E Paolo Belli annulla il tour teatrale

Esattamente una settimana fa Paolo Belli annunciava l'interruzione del suo tour teatrale. Con lo spettacolo "Pur di far commedia", il musicista avrebbe dovute fare altre tre date programmate, ma l'artista è stato costretto ad annullare gli spettacoli all'improvviso "per cause non dipendenti dalla volontà dell'artista". Solo oggi si scopre che Paolo Belli ha avuto un serio problema familiare che lo ha convinto a rinviare tutti i suoi impegni di lavoro per rimanere accanto alla moglie.

"Con dispiacere, devo interrompere il mio tour. La mia famiglia ha bisogno di me, della mia presenza. Le successive date saranno tutte annullate", ha fatto sapere Belli attraverso le pagine del settimanale DiPiù Tv, parlando velatamente dei problemi di salute della compagnia, Deanna, alla quale è legato da oltre quarant'anni. La rivista di spettacolo riferisce che la moglie di Paolo Belli "ha scoperto di avere un grave problema di salute per il quale è stata operata d’urgenza". Una notizia che è stata confermata dal musicista e mattatore di Ballando con le stelle. "Sì, ora penso solo a stare vicino a Deanna, è l'unica cosa che conta", avrebbe detto Paolo agli amici più stretti, come riportato dalla rivista.

Paolo Belli ha scelto di mettere in pausa il suo lavoro per rimanere accanto a Deanna per sostenerla e aiutarla in questo difficile momento. La famiglia Belli non ha dato un nome al problema di salute che ha colpito la donna, ma l'apprensione è grande e le parole di Paolo Belli confermano che il momento è delicato ma soprattutto privato. L'artista non ha mai amato esporre la sua famiglia e la sua vita privata né sui social network né in pubblico. Sui suoi canali social si contano sulle dita di una mano le foto con la compagnia e il figlio Vladik. Il 25 luglio 2023, però, Paolo Belli aveva fatto uno strappo alla regola, concedendo una bellissima intervista al settimanale Novella2000 per celebrare i quarant'anni di matrimonio con Deanna.

"Come sapete non amo parlare della mia vita privata, ma la gioia di avere qui Vladik, Ilona ed i loro figli per festeggiare i nostri 40 anni di matrimonio è talmente grande che io e Deanna abbiamo deciso di condividere questo momento", scritto Paolo su Instagram, pubblicando la foto della copertina di Novella2000 dedicata proprio a lui e alla sua famiglia. Oggi Paolo ha scelto di rimanere in silenzio sul web, affidando poche parole a DiPiù Tv per spiegare la cancellazione del tour.

Tutto il resto, invece, rimarrà privato.