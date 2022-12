"Per la mia salute mentale". Aurora Ramazzotti si cancella dai social

Alla vigilia di Natale Aurora Ramazzotti ha fatto un pessimo regalo ai suoi fan di Twitter. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha scelto di disattivare il suo account, dove cinguettava con gli utenti sui temi più disparati. La drastica decisione è stata annunciata da Aurora su Instagram e ha creato non pochi timori tra i suoi follower. Già, perché la giovane Ramazzotti ha fatto sapere di essere pronta a cancellare anche il suo profilo Facebook. E visto il detto "non c'è due senza tre", il passo successivo potrebbe essere quello di dire addio anche a Instagram, con grande delusione dei suoi 2,5 milioni di seguaci.

Aurora Ramazzotti non ha annunciato nessun addio ai social, ma è passata direttamente alle vie di fatto. Nelle scorse ore la 26enne ha pubblicato nelle sue storie Instagram lo screenshot della procedura di sospensione del suo account Twitter. "Il tuo account è stato disattivato", si legge nel fermo immagine, al quale la giovane ha aggiunto: " La mia salute mentale ne beneficerà, arrivederci Twitter". Pochi minuti dopo un'altra storia ha svelato il passo successivo, che la Ramazzotti compirà a breve: "Facebook tu sei il prossimo" . E tra i fan di Instagram, dove Aurora è molto seguita, si è scatenato il panico.