Aurora Ramazzotti, cosa fa la sorellina di 7 anni per proteggerla

La gravidanza di Aurora Ramazzotti non smette di creare curiosità e attirare l'attenzione. Il parto è previsto per il prossimo gennaio ma l'interesse dei media c'è da mesi, da quando cioè la dolce attesa era poco più di un rumor. Non è strano, dunque, che sotto casa della figlia di Eros e Michelle siano appostati fotografi e paparazzi pronti a immortalare le sue generose forme in costante trasformazione. Lei sorride e passa oltre ma c'è chi in famiglia alla privacy ci tiene anche se ha solo 7 anni: la sorellina Celeste.

La bambina, nata nel 2015 dalla relazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, sembra essere molto legata a Aurora tanto da volerla proteggere da tutto e tutti in questi mesi delicati. La dimostrazione? Un video condiviso sui social network da Aurora, nel quale la piccola cerca di allontanare un paparazzo appostato in strada. " Mia sorella che allontana il paparazzo è tutto ", ha scritto la 25enne nelle storie del suo profilo Instagram, condividendo il filmato di Celeste che va a parlare con il fotografo e sembra quasi spingerlo via.

Non è un mistero che la famiglia Ramazzotti sia al centro dell'attenzione di pubblico e riviste. La ritrovata armonia tra Michelle e Tomaso , la gravidanza di Aurora e i presunti flirt di Eros finiscono spesso sulle pagine delle riviste di gossip e in più di una occasione il cantante e la showgirl hanno condiviso sul web le immagini e i video dei fotografi che li seguono costantemente. Un'attenzione riservata anche a Aurora Ramazzotti che fino all'ultimo ha cercato di tenere nascosta la. A dare la notizia in anteprima è stato il settimanale Chi, ma l'ufficialità è arrivata per bocca della Ramazzotti solo a fine settembre. Il nascituro (come da gender reveal) sarà maschio e Aurora Ramazzotti e il compagno, Goffredo Cerza, si stanno godendo questi ultimi mesi da coppia serenamente.