Michelle Hunziker e Eros di nuovo insieme: le vacanze a sorpresa in montagna con i figli

"Certi amori non finisco. Fanno dei giri immensi e poi ritornano", cantava Antonello Venditti in Amici mai. Parole che sembrano raccontare ciò che lega, da oltre vent'anni, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi insieme, felice e affiatata, in Alta Badia durante una vacanza con i rispettivi figli.

Nelle foto esclusive pubblicate dalla rivista non c'è Dalila Gelsomino, l'attuale fidanzata del cantante, ma solo Eros, Michele, la figlia Aurora con la sua famiglia oltre ai rispettivi figli della conduttrice e del cantante avuti dalle precedenti relazioni. Un quadretto familiare che ha di fatto riacceso la speranza dei fan della coppia di rivederli ancora insieme, innamorati come una volta.

Michelle e Eros in Alta Badia

Dopo settimane di indiscrezioni sulla presunta rottura tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino (smentita dalla coppia con una foto social), il cantante è tornato a mostrarsi in pubblico a San Cassiano, in provincia di Bolzano, al fianco della sua ex moglie e le foto pubblicate dal settimanale Chi hanno scatenato nuovi gossip. Eros e Michelle sono stati immortalati l'uno al fianco dell'altra sorridenti e felici insieme ai loro figli e a Aurora, presente anche lei in Alta Badia con il fidanzato Goffredo Cerza e il piccolo Cesare Augusto. " Tutti insieme appassionatamente ", scrive il settimanale pubblicando le foto della vacanza in montagna della famiglia allargata: " A vent'anni dall'addio una bellissima prova che il loro legame è più forte che mai ".

Niente foto insieme sui social network

Tra lunghe passeggiate, buon cibo e qualche acquazzone, Hunziker e Ramazzotti hanno trascorso la settimana di Ferragosto come una vera famiglia ma senza mai mostrarsi insieme sui social network. Eppure su Instagram sono numerosi gli scatti e i video condivisi da Aurora e dalla stessa Michelle, che descrivono questi giorni felici in famiglia. In nessuna foto e in nessun filmato, però, si vedono Eros e l'ex moglie insieme.

Non siamo così convinti che la coppia non tornerà insieme, altrimenti perché mai nascondersi?

Desiderio di privacy o c'è dell'altro? Il dubbio è stato insinuato da Fabrizio Corona che, attraverso le sue pagine, ha voluto movimentare questa calda estate di gossip: "". Ma si sa, Ramazzotti non è mai stato un amante dei pettegolezzi e mantenere la sua vita privata al riparo da occhi indiscreti sembra essere ancora una sua priorità.