"È finita". Michelle Hunziker dice addio a Alessandro Carollo

Così come era nata - in sordina e lontano dai riflettori - la storia tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo è finita. Secondo il settimanale Chi, infatti, la relazione tra la showgirl svizzera e l'osteopata romano si sarebbe conclusa e per più di un motivo. La notizia esclusiva arriva da fonti vicine alla coppia, che hanno confermato le voci che circolavano da settimane nell'ambiente.

Lo scoop del settimanale Chi

"È finita dopo alcuni mesi la relazione fra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo", titola la rivista di gossip e spettacolo che uscirà domani in edicola con l'esclusiva notizia. La conferma di ciò che i beneinformati avevano detto da tempo, cioè che tra il medico romano e la conduttrice l'amore fosse terminato senza recriminazioni. Di recente la coppia era stata a pranzo insieme in un noto locale romano. La foto era stata pubblicata sui social network dal proprietario del ristorante e aveva scacciato via, almeno per un momento, le voci su un loro allontanamento. Alla luce dell'indiscrezione di Chi, però, quel pranzo sembra essere stato l'ultimo consumato insieme da Michelle e Alessandro.

Gli ultimi viaggi da sola

Che la crisi fosse nell'aria lo confermano le ultime mosse di Michelle Hunziker. Lo scorso 14 febbraio, in occasione di San Valentino, la conduttrice era andata in vacanza alle Maldive con le due figlie piccole e la sua manager ma senza Carollo. Poi Lo scorso weekend Michelle è stata paparazzata in un agriturismo, dove ha trascorso alcuni giorni di relax, e con lei c'erano le tre figlie, il genero Goffredo e il nipotino Cesare, ma di Carollo neppure l'ombra. Il tenero quadretto familiare è stato immortalato anche dalla Hunziker, che su Instagram aveva detto sibillina: "L’unico investimento a lungo termine in cui credere sempre… è la famiglia. Qui ci sono pezzettini del mio cuore sparsi in tutta la foto... compreso Goffredo! Vi amo".

I motivi dell'addio

Così le voci di crisi si sono trasformate nella notizia dell'addio. "Decisivi la distanza", riferisce la rivista, "e la scelta di Michelle di dare priorità alle sue figlie". Proprio di recente, in una intervista rilasciata al settimanale, la conduttrice svizzera aveva evitato di rispondere alla domanda sulla sua storia con Alessandro Carollo, trincerandosi dietro a un laconico: "Non è il momento in cui mi voglio esporre". Era il 6 marzo e la storia con Alessandro, con ogni probabilità, si era già conclusa.