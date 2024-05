Michelle Hunziker, parla l'ex Giovanni Angiolini: "Ecco perché ci siamo lasciati"

Due anni fa i paparazzi erano tutti a caccia di Michelle Hunziker e del suo nuovo amore. Lui era Giovanni Angiolini, chirurgo ortopedico nonché concorrente del Grande fratello 2015. La conduttrice svizzera usciva dalla dolorosa fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e Angiolini era l'uomo che sembrava averle ridato il sorriso. La storia durò solo qualche mese, il tempo di una calda estate trascorsa insieme, ma sui motivi che portarono alla fine della loro relazione i due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo. Almeno fino a pochi giorni fa.

Giovanni Angiolini ha infatti deciso di infrangere il patto di riservatezza, parlando della fine della storia d'amore con Michelle Hunziker durante l'ultima intervista rilasciata a Nunzia De Girolamo, che lo ha voluto nel suo programma "Ciao Maschio". Nel corso della lunga chiacchierata il chirurgo ha parlato della sua vita, dell'esperienza al Gf, soprattutto della relazione avuta con la Hunziker nel 2022 e che dominò la cronaca rosa di quell'estate.

Sui motivi dell'addio, Angiolini ha spiegato: "Ci siamo frequentati in un periodo molto difficile della sua vita e difficile anche della mia. Posso dire che ci siamo fatti del bene". Per Michelle il chirurgo ha avuto solo parole di stima e affetto: "Lei è una persona alla quale vorrò sempre del bene, perché poi fondamentalmente molto brava e anche una donna davvero di cuore". Quando Nunzia De Girolamo ha provato a indagare sui reali motivi che hanno portato la coppia a lasciarsi, però, Angiolini si è smarcato: "Le storie hanno una durata, però porti dentro il bello, tutto ciò di buono che c'è stato, compreso il rispetto. Se sei stato davvero innamorato di una persona io credo che poi non le possa mai mancare di rispetto. La relazione può finire, ma il sentimento no. Insieme siamo stati benissimo".

Parole simili a quelle pronunciate da Michelle Hunziker due anni fa, subito dopo l'addio, quando la conduttrice cercò di mettere un freno ai pettegolezzi: "Certe conoscenze come nascono finiscono, non c'è un motivo particolare". Per qualcuno, però, il motivo della fine della relazione con Angiolini fu Tomaso Trussardi.

Subito dopo l'estate 2022, infatti, si vociferò che Michelle e l'ex marito si fossero riavvicinati . In una storia Instagram (poi modificata) era persino ricomparso un anello che Trussardi aveva regalato a Michelle quando erano fidanzati. Ma le voci su un possibile ricongiungimento si spensero poche settimane dopo.