"Ha la gamba paralizzata...". Il dramma del figlio di Paola Caruso

Paola Caruso ha scelto Verissimo per raccontare il dramma che sta vivendo dal 21 novembre, giorno nel quale la sua vita è cambiata all'improvviso. Da mesi la showgirl ha preso le distanze dai social, dove si vede raramente, per colpa di una disgrazia che ha colpito il figlio Michele, 4 anni. E a Silvia Toffanin la Caruso ha spiegato: " Il destino ci ha riservato l'ennesima prova da superare. Stiamo combattendo insieme ".

Paola Caruso ha ripercorso i momenti cruciali di come la sua vita è cambiata tre mesi fa. " Siamo andati in Egitto al mare e dopo un paio di giorni Michelino ha avuto la febbre", ha detto in puntata la showgirl. La temperatura del piccolo non si abbassava e l'ex Bonas di Bonolis ha somministrato al figlio i consueti antipiretici, che si era portata dietro preventivamente: "Ma al terzo giorno la febbre era ancora alta e così ho chiesto all'albergo di chiamare un medico ".

Il racconto della disgrazia

Il dottore ha visitato in camera Michele e, con l'aiuto di un traduttore, ha informato la Caruso della necessità di effettuare un'iniezione per fare abbassare la temperatura. " Non ero convinta ma il medico diceva che era necessaria, io ho pensato che il giorno dopo sarei tornata in Italia e mi sono fatta convincere ". E è quando il dottore egiziano ha fatto la puntura al bambino che è successo il peggio: " Quando gli ha fatto l'iniezione sulla natica Michi ha gridato fortissimo ma pensavo passasse. Del resto, era la sua prima puntura. Ma dopo mezz'ora quando si è alzato dal letto lui è caduto, non sentiva più la gamba, non la muoveva più. Paola Caruso è scoppiata in lacrime in studio a Verissimo, distrutta dalla vicenda che da oltre due mesi la vede entrare e uscire dall'ospedale.

Lesione del nervo sciatico

Preoccupata, la showgirl si è fatta portare in ospedale a Sharm e una volta lì, i medici hanno compreso cosa era successo: " Il neurologo ha subito capito che con la puntura il dottore aveva lesionato il nervo sciatico". La medicina inoculata attraverso la puntura è risultata tossica per il nervo, che si è lesionato: "Mi hanno spiegato che quel medicinale non si inietta ai bambini perché è tossico". Una volta rientrati in Italia, Paola Caruso e il figlio si sono rivolti a una struttura sanitaria specializzata in neurologia a Milano e la diagnosi è stata devastante: "Paresi del nervo sciatico. Ma ha solo quattro anni, come si può pensare che al proprio figlio capiti una cosa del genere. È devastante ".

Le condizioni del figlio di Paola Caruso